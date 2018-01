Vidéo exclusive: les forêts de l'Oise sous la surveillance de «chasseurs vigilants»

200 chasseurs de l'Oise, sélectionné par la gendarmerie, assistent les forces de l'ordre dans des missions de vigilance, de prévention et de remontée d'informations dans les forêts de département et les zones reculées.

Selon la Fédération des chasseurs de l'Oise, environ 400 chasseurs se sont portés volontaires.

Le dispositif baptisé «Chasseurs vigilants» est issu d'une convention signée le 21 mars 2017 entre la préfecture, la Fédération des chasseurs et le groupement de gendarmerie.

«Ce dispositif vise à conjuguer les efforts pour lutter contre toutes les formes d'insécurité et de délinquance en milieu rural et au sein des territoires de plaines et de massifs forestiers de l'Oise ou s'exercent les activités cynégétiques», précise le site de la préfecture.

Pourtant, l'idée d'organiser ce dispositif ne fait pas l'unanimité, certains craignant qu'il s'apparente à une «milice armée» ou que ces chasseurs aillent au-delà de leurs fonctions de vigilance et de prévention, et s'interrogent sur leur légitimité.