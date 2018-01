Plus 120 détenus refusent de regagner leurs cellules dans la prison de Fleury-Mérogis

Une opération d’une équipe nationale d'intervention et de sécurité (ERIS) a eu lieu jeudi dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, dans l'Essonne, où plus de 120 détenus refusaient de regagner leurs cellules. Selon les médias, à présent, la situation est revenue à la normale et les détenus ont commencé à regagner leurs cellules.