Jeunesse, âge, «maternité», salaire: ce que les internautes veulent savoir sur Mme Macron

«Qui est Brigitte Macron?»: cette question intrigue tous les jours des milliers de Français. Voici le top 5 des recherches sur Google associées à la Première dame accompagnées de leurs réponses et explications.

Depuis qu'Emmanuel Macron est devenu chef d'Etat, son épouse Brigitte s'est retrouvée sous la lumière des projecteurs, sous le feu des questions insistantes des journalistes et des Français. Ceux-ci ne cessent de googler leur Première Dame.

Les Français cherchent des infos sur sa jeunesse, son âge, son salaire, ses photos. Ils tapent également le mot «enceinte» pour trouver de l'information sur Mme Macron.

© Photo. capture d"écran sur google.fr Recherches sur Google associées à la Première dame

«Jeune»

Brigitte, Marie-Claude Trogneux est née dans une famille de chocolatiers amiénois. Elle s'est mariée à l'âge de 21 ans avec le banquier André-Louis Auzière. Ensemble, ils ont eu trois enfants: Sébastien, Laurence et Tiphaine. Titulaire d'une maîtrise de Lettres et du CAPES de Lettres classiques, Brigitte Macron a enseigné le français dans plusieurs établissements.

Elle a rencontré Emmanuel Macron en 1993 dans l'atelier de théâtre qu'elle animait au lycée La Providence. Le futur Président avait à l'époque 15 ans et était dans la même classe que sa fille Laurence.

«Âge»

Brigitte Macron est née le 13 avril 1953 à Amiens. Elle a actuellement 64 ans, soit 24 ans de plus que son époux.

«Salaire»

Le budget dédié à Brigitte Macron s'élève à 440.000 euros par an. Cette somme comprend notamment les frais liés à ses deux collaborateurs, au secrétariat et à sa sécurité. Cependant, le porte-parole du gouvernement français a insisté à l'époque sur le fait que Mme Macron n'était pas «rémunérée» et avait une «fonction de représentation».

D'après des données publiques, le salaire mensuel net d'un professeur certifié ayant plus de 20 ans d'expérience professionnelle oscille 2.365 et 2.543 euros, soit 30.516 euros par an au maximum.

«Enceinte»

Il faut le préciser dès le début, les Macron ne devraient pas attendre pour bientôt un heureux événement (mais on ne peut jamais être sûr!).

Cependant, plusieurs médias publient régulièrement des articles douteux se réfèrent aux «membres proches de la famille» qui prétendent que Brigitte Macron serait enceinte.

Ces rumeurs ont probablement commencé après que Charli Hebdo a publié à la Une, une caricature d'Emmanuel Macron posant sa main sur le ventre arrondi de Brigitte, le tout accompagné de la légende «Il va faire des miracles».

«Photos»