Inondations: ces Franciliens les pieds dans l’eau (vidéo)

Le zouave du pont de l'Alma a déjà les genoux dans l'eau et les Franciliens s'inquiètent: la Seine va-t-elle dépasser le niveau de la crue de juin 2016? Il semblerait que cela soit une question de jours. En effet, de nouvelles pluies devraient ralentir la décrue. Selon vigicrues «les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse jusqu'à ce week-end. Un niveau maximum comparable à celui atteint lors de la crue de juin 2016 [6,10 m, ndlr] est prévu.» Pourtant, malgré les prévisions, la hauteur de la Seine reste bien loin du record historique de 1910 avec 8,62 m.

Alors que les Parisiens voient leur rivière atteindre 5,40 m ce jeudi 25 janvier, la situation en banlieue est plus inquiétante. Et pour cause, dans des villes comme Suresnes (Haut-de-Seine) l'eau atteint déjà 7,40 m. Sputnik s'est rendu en Île-de-France, plus précisément à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), où une partie des habitants a déjà les pieds dans l'eau.