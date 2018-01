Y aurait-t-il «deux droites» au sein des Républicains français?

Le parti Les Républicains comprendrait «deux droites» différentes en son sein qui devraient se parler pour gagner les élections, a affirmé vendredi Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Île-de-France et ancienne ministre du Budget et de l’Enseignement supérieur, lors du congrès national des Républicains à Paris.

Pécresse sifflée quand elle dit qu’il y a « deux droites ». #CNLR pic.twitter.com/jflZkfjnp6 — Laurent de Boissieu (@ldeboissieu) 27 janvier 2018

​«Il y a une droite un peu plus conservatrice et une droite un peu plus progressiste, une droite un peu plus protectionniste et une droite plus ouverte, une droite qui face à l'élection présidentielle a appelé à voter pour Macron [lors du second tour de la présidentielle de 2017 face à Marine Le Pen, ndlr] et une autre qui ne l'a pas fait. Nous ne regagnerons que si elles savent s'écouter, se parler», a indiqué Mme Pécresse sous les huées.

Pécresse entre bruyamment avec ses partisans pendant le discours de Leonetti. Huées de la salle, Wauquiez intervient pour sauver ce qui peut l’être… #CNLR #bonneambiance pic.twitter.com/U82E86tCmu — Louis Hausalter (@LouisHausalter) 27 janvier 2018

​Obligée de s’arrêter en raison des sifflets, la présidente de région a ensuite ajouté qu’elle croyait que les deux droites étaient «réconciliables».

Face à l’hémorragie que nous venons de subir, il est grand temps de reprendre des forces. C’est pour cela que j’ai créé Libres! Il y a 2 droites et nous ne regagnerons que si ces droites savent se parler et se comprendre. Je ne crois pas qu'elles soient irréconciliables! #CNRL pic.twitter.com/zLwztzo68b — Valérie Pécresse (@vpecresse) 27 janvier 2018

Cette déclaration a même poussé le président des Républicains, Laurent Wauquiez , à prendre la parole alors que son intervention n’était prévue qu’en clôture du congrès.

«Il n'y a qu'une seule droite», a-t-il répliqué, assurant qu'il ne permettrait à «aucune chapelle ni aucune écurie» de détruire la famille politique LR.

Je tends la main à chacun mais je leur demande de comprendre que le temps des écuries est révolu. Si l’on veut s’engager on le fait tous ensemble. Je veux que l’on retrouve le plaisir de l’engagement en commun. #CNLR — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 27 janvier 2018

​D’après de nombreux commentateurs, lors du discours de clôture du président des Républicains, Valérie Pécresse a souhaité quitter la salle.

.@laurentwauquiez "Je connais trop cette tentation de la droite française qui cherche à acheter des brevets de respectabilité en se trahissant. Tous ceux qui pensent que pour être moderne la droite doit regarder à gauche. Et bien je pense tout l’inverse" #CNLR pic.twitter.com/2CYqayubTJ — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 27 janvier 2018

​Pendant la campagne pour la présidence des Républicains en décembre 2017, Mme Pécresse avait averti qu’elle pourrait quitter le parti en cas de victoire de Laurent Wauquiez. Ce dernier a ensuite été reconduit à son poste dès le premier tour du scrutin.