«Une vie de chien?»: manifestations en France contre le mauvais traitement des lévriers

Une manifestation contre la vente de chiens à des pays qui ne respectent pas les animaux et contre l’élevage des lévriers pour la course s’est tenue dimanche au cœur de Paris.

Une centaine de personnes et une trentaine de chiens ont participé dimanche à une manifestation contre l’exploitation des lévriers sur la place des Vosges, à Paris, sur l’initiative de l’association One Voice qui lutte pour les droits des animaux, signale une correspondante de Sputnik sur place.

© Sputnik. Viktoria Ivanova Manifestation contre l'exploitation des lévriers à Paris

Les manifestants portant des pancartes «Être vendu, courir, être revendu, être mangé», «Courir vers la casserole. Une vie de chien?» et ont appelé à garantir un traitement équitable des chiens.

© Sputnik. Viktoria Ivanova Manifestation contre l'exploitation des lévriers à Paris

Selon les manifestants, les humains exploitent les lévriers, notamment au Royaume-Uni, pour des «sports de course» et ces chiens sont même dopés, mais quand ils ne peuvent plus courir, on les revend à l’étranger

© Sputnik. Viktoria Ivanova Manifestation contre l'exploitation des lévriers à Paris

«Les entraîneurs britanniques affirment que leurs chiens sont exportés vers des pays bienveillants envers eux. C’est absolument faux! La réalité est que ces chiens distingués sont vendus en Chine et au Pakistan, où ils sont maltraités, transformés en viande, puis mangés!» lit-on sur le site de l’association One Voice.

Un autre rassemblement a réuni dimanche matin quelque 70 propriétaires de lévriers à Perpignan, d'après le journal L'Indépendant.

Les propriétaires de lévriers français ont ainsi décidé de soutenir le rassemblement contre l’exploitation et le dopage des lévriers organisé ce dimanche à Londres.