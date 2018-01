Les pires inondations qu’a connues Paris en 400 ans

La Seine a atteint dimanche son pic de crue dans la capitale française, montant à 5,85 m au niveau de la station Paris-Austerlitz, ce qui est proche des 6,10 m mesurés au même endroit en juin 2016, d’après l’organisme de surveillance Vigicrues. Toutefois, cette crue est loin d’égaler les records des grandes inondations parisiennes des siècles passés. Voici les épisodes les plus impressionnants.

La crue exceptionnelle de 1658

La crue exceptionnelle de 1658, la plus haute en 400 ans, a eu lieu après des chutes de neige importantes, des pluies et des gelées en France qui s’étaient succédé jusqu’à la mi-février. Le 18 février, un brusque réchauffement de la température a provoqué un dégel soudain. Les glaces se sont mises à fondre causant de nombreux dégâts. Quelques jours plus tard, des pluies ont provoqué une seconde crue. L’inondation la Seine a atteint le record de 8,96 mètres fin février.

La plus grosse crue de la Seine date de 1658….ni métro, ni communards. Probablement beaucoup de zones agricoles… pic.twitter.com/91tbXIqO88 — Michel de Bangkok (@michelagier) 28 janvier 2018

​L’eau a inondé la place de Grève (aujourd’hui, place de l’Hôtel-de-Ville), alors l’un des points les plus bas de Paris, pénétrant dans l’église du Saint-Esprit. L’actuel quartier des Halles était sous l’eau jusqu’au niveau de l’église Saint-Eustache et la rue Saint-Honoré a été largement inondée dans l’ouest de la ville. Sur la rive gauche de la Seine, les faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor, ainsi que le quartier Saint-Bernard ont aussi été durement touchés.

On ne pouvait accéder dans les maisons qu’en bateau et ne pénétrer à l’intérieur des immeubles que par les fenêtres dans les plus belles rues de la capitale, d’après l’ouvrage d’Auguste Pawlowski et d’Albert Radoux, Les crues de la Seine (VIe-XXe siècle): causes, mécanisme, histoire, dangers.

L’inondation a provoqué la rupture de deux arches du pont Marie, reliant l’île Saint-Louis à la rive droite, dans la nuit du 1er mars. L’eau a emporté 22 maisons. Une vingtaine de personnes ont trouvé la mort dans cet accident.

Le point haut a été de 8,96 m à l'endroit du futur pont d'Austerlitz, devenu dorénavant le lieu habituel des mesures officielles pour la ville de Paris, d’après la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE).

La crue centennale de 1910

La crue de 1910, la deuxième plus importante à Paris, a été moins élevée de 30 à 50 cm que celle de 1658. Elle est souvent considérée comme la crue centennale, soit celle qui peut arriver en moyenne une fois par siècle.

Crues de la Seine dans Paris (1658, 1740, 1802, 1910)

Larousse mensuel illustré, juin 1910#CrueSeine pic.twitter.com/r5k5knr9xK — Camille Martinez (@Dr_Dico) 27 janvier 2018

​La crue a recouvert 720 hectares de superficie, ce qui est comparable à l’étalement de l’inondation de 1740.

Phases de la crue de la Seine de 1910

Larousse mensuel illustré, juin 1910#CrueSeine pic.twitter.com/kXPvy5THzo — Camille Martinez (@Dr_Dico) 27 janvier 2018

​La Seine a atteint son niveau maximal, 8,62 mètres sur l'échelle hydrométrique du pont d'Austerlitz à Paris, le 28 janvier.

​Le zouave du pont de l'Alma, sur lequel les Parisiens ont l’habitude de mesurer la hauteur des crues de la Seine depuis 1856, avait de l’eau jusqu’aux épaules. La Tour Eiffel s’est retrouvée les pieds dans l'eau. Il y a eu 130.000 sinistrés.

​A Paris, 20.000 immeubles et la ligne de métro qui venait d'être inaugurée quelques semaines plus tôt, ont été inondés. Le métro n’a pu être remis en service que deux mois plus tard, le 4 avril.

#EnCeJour de 1910 Paris est inondée par une crue exceptionnelle de la Seine. pic.twitter.com/Y5AUUiVTp8 — MyHeritage.fr (@MyHeritageFR) 28 janvier 2018

​Cette inondation a causé des dégâts d'un montant de 400 millions de francs-or (soit l'équivalent de plus de 1,6 milliard d'euros) auxquels il faut ajouter 50 millions de francs-or distribués à titre de secours et d’indemnités.

#Histoiredujour: 28 janvier 1910: Crue exceptionnelle à Paris. une crue d'exception recouvre le centre de Paris et les bords de la Seine. Le débordement atteint un maximum de 8,62 mètres, du jamais vu dans la capitale. pic.twitter.com/uYLz837wCq — André GUERIN (@wegorzewo101) 28 janvier 2018

​La crue centennale de 1740

En 1749, une série ininterrompue d’orages a suivi la fonte des neiges. La crue de cette année-là a atteint le niveau de 8,05 mètres fin décembre.

#otd 7 Dec 1740 One of the worst floods to hit Paris begins and will peak on Christmas Day. The waters stretch in on the eastern and western flanks of the city covering the areas around the Étoile, the Invalides and the Jardin des Plantes. https://t.co/SiAcugCCwz pic.twitter.com/jFx163ftaB — Dr Linda Kiernan (@lindapkiernan) 7 décembre 2017

​L’eau a envahi tout le XIIIe arrondissement, la partie du terrain occupée par la gare d’Orléans et le quai d’Austerlitz. Dans Paris, la Seine a complètement recouvert l’île Louviers et l’île des Cygnes et, en dehors de Paris, l’eau s’étendait sur l’Esplanade des Invalides. La rive droite a aussi été touchée, d'après le site Histoires de Paris.

Le maximum de la crue a été atteint le 25 décembre 1740.

​L’esplanade sur laquelle se trouve aujourd’hui la place de la Concorde a été envahie par les eaux et les Champs-Elysées et le haut du faubourg Saint-Honoré ressemblaient à un lac. Le Palais Bourbon constituait «un petit îlot», d’après l’hydrologue, Philippe Buache, mandaté par l’Académie des sciences pour suivre l’inondation.

La ville a été paralysée avec l’interdiction de circuler sur les ponts pour éviter d’être emporté par les eaux. Il était difficile de transporter des vivres et on craignait la famine. Les boulangers ont même été interdits de faire le gâteau des rois.

La crue décennale de 2016

La crue de juin 2016 arrive en troisième position des pires crues à Paris. Après des semaines de pluies au printemps 2016, la Seine a atteint début juin la cote de 6,10 mètres dans la capitale.

Cette inondation a entraîné la fermeture des musées du Louvre et d’Orsay, du Grand Palais, ainsi que de deux sites de la Bibliothèque nationale de France (BnF). Les employés des musées du Louvre et du musée d’Orsay ont dû évacuer certaines œuvres.

La Seine en crue en juin 2016 #souvenirs https://t.co/7GLb51qoo4 — MaO de Paris ✒️📷 (@maodeparis) 26 janvier 2018

​Le bilan humain s’est établi à quatre morts et 24 blessés. Au moins 20.000 personnes ont été évacuées et mises à l’abri par les services de secours.

Les stations de métro Saint-Michel et Cluny-Sorbonne, ainsi que trois lignes de train du réseau francilien et le RER C entre Austerlitz et Javel ont été fermées.

Le coût des indemnisations a été évalué entre 900 millions et 1,4 milliard d'euros.

1802, la première crue d'une longue série au XIXe siècle, due à la neige

L’inondation de 1802 a été presque aussi grave que celle de 1740, qui l’avait dépassé de 45 centimètres. L’eau est montée à 7,62 mètres.

​Début mars, la Seine est montée pour atteindre 6,66 mètres au pont des Tournelles, 7,30 m au Pont Royal et 7,47 mètres au pont de la Concorde. La Seine a longé le Louvre, comme elle l’avait déjà fait en 1740. L’île Saint-Louis était recouverte d’une couche d’eau de 50 cm.

1924, la deuxième grande crue du XXe siècle

Après la crue de janvier 1910, celle de janvier 1924 arrive au 2ème rang depuis le début du XXème siècle.

La crue de 1924 à Paris (j'adore cette photo!) pic.twitter.com/Jfjid96EAj — Avalina (@avalinacrea) 14 juillet 2016

​Provoquée par des pluies abondantes et un temps froid, elle a été très brève mais intense. L’eau est montée à 7,32 mètres, d’après la DRIEE.

Le zouave du pont de l'Alma avait de l'eau jusqu'au coude. Une ligne de chemin de fer a été «transformée en canal», la gare des Invalides et le Champs de Mars ont été sous l’eau.

La crue cinquantennale de 1955

En janvier 1955, la Seine a atteint 7,10 mètres. Le zouave du pont de l'Alma avait de l'eau jusqu'à la taille. Les habitants de la capitale devaient se déplacer en barques.

© AFP 2018 INTERCONTINENTALE Inondation à Paris en janvier 1955

Cette crue a été qualifiée de «cinquantennale», c’est-à-dire qu’elle arrive en moyenne tous les cinquante ans. Les dégâts ont été moindres qu'en 1910 et 1924.

© AFP 2018 INTERCONTINENTALE Inondation à Paris en janvier 1955

1982, le crue majeure la plus récente

L’inondation de janvier 1982, la plus récente crue majeure de la Seine avec une côte supérieure à 6 mètres, a fait suite à un automne et un début d'hiver très humides et a une période de pluies intenses. La Seine a atteint son maximum le 14 janvier avec 6,18 mètres à Austerlitz.

​L’inondation a provoqué des coupures de courant pour des dizaines de milliers de foyers en Ile-de-France et Normandie.

2018

© Sputnik. Julien Mattia Le Zouave du pont de l'Alma à Paris pendant une crue de la Seine

La crue de la Seine de cette année, résultant des fortes précipitations tombées sur des sols déjà gorgés d’eau, a culminé le 29 janvier à 5,85 m. Son importance est comparable avec celle de l’inondation de 2016.

#CrueSeine: #Paris n’a plus rien à envier à #NewYork; il faut un bateau pour se rendre à la statue de la liberté… et on peut y voir la mer. #Inondation pic.twitter.com/J3gVki1Y3u — Alban Mikoczy (@AlbanMikoczy) 24 janvier 2018

​L’inondation a entraîné la fermeture de sept gares parisiennes du RER C, en bordure de Seine, au moins jusqu'au 5 février. Les bateaux et péniches sont toujours à l’arrêt. Environ 1.500 personnes ont été évacuées.

​Le Musée du Louvre a interdit au public le niveau bas du département des Arts de l'Islam après que le fleuve a dépassé la cote des 5,12 mètres.

Selon les autorités, le scénario catastrophe d'une crue historique comme celle de 1910 est évité. Toutefois, le niveau du fleuve continue à monter en aval de Paris et il faudra attendre plusieurs semaines pour pouvoir évaluer les conséquences et les dégâts.