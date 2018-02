EN DIRECT Deuxième manifestation des étudiants contre la réforme universitaire à Paris

Une nouvelle manifestation contre la réforme universitaire se déroule ce mardi à Paris, quelques jours après la première journée de mobilisation qui a réuni près de 20.000 étudiants et lycéens dont 10.000 dans la capitale.

Les étudiants se sont de nouveau rassemblés mardi à Paris, près de la Sorbonne, pour protester contre la réforme du collège, le livret scolaire unique, et réclamer le retrait de la réforme de l’accès à l’université et du projet d’un nouveau baccalauréat.

Le défilé devait partir à 14 heures du Jardin de Luxembourg en direction du ministère de l'Éducation.

La manifestation se déroule sur l'initiative des syndicats lycéens, étudiants et enseignants Snesup-FSU (premier syndicat chez les enseignants du supérieur), UNEF (organisation étudiante), FNEC FP-FO, FERC CGT, Solidaires étudiant-e-s, UNL et SGL (syndicats lycéens), CGT Educ'action et SUD Education.

Selon les médias, des manifestations devraient également se dérouler à Lyon, Strasbourg, Toulouse, Lille, Nice, Orléans, Limoges et dans d'autres villes de France.

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer doit annoncer la réforme le 14 février prochain.

Le 1er février dernier, le premier jour de manifestations étudiantes, a été marqué par des blocus et défilés à travers la France, réunissant près de 20.000 personnes dont 10.000 à Paris, d'après les médias.