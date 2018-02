Embouteillages infinis, personnes bloquées: une Apocalypse blanche paralyse la France

Plus de 700 kilomètres de bouchons autour de Paris, la Tour Eiffel fermée, les TGV ralentis, les transports perturbés, plus de 1.500 personnes hébergées pendant la nuit dans des centres d'accueil en Île-de-France, une vague de grand froid s’est abattue sur la France où 27 départements sont placés en alerte orange.

Après Moscou ensevelie, de fortes chutes de neige s'abattent sur la France où 27 départements ont été placés en alerte orange neige verglas, affectant ainsi le territoire métropolitain des pays de la Loire à la Lorraine: Ardennes, Aube, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Maine-et-Loire, Marne, Mayenne, Orne, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Vienne, Yonne, Essonne, Val-d'Oise, Aisne, Eure et Oise.

⚠️ 🌨️ 🚘 27 départements sont toujours concernés par la #VigilanceOrange #neige et #verglas. Il va continuer à neiger cette nuit. Dans la mesure du possible, il est demandé aux automobilistes de ne pas circuler mercredi. pic.twitter.com/lW0SBHauqV — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 6 февраля 2018 г.

​En raison de la neige et du verglas sur les routes, le trafic a été fortement perturbé.

On apprend par des médias locaux qu'en Île-de-France, un pic de 739 kilomètres de bouchons a été enregistré peu avant 19h30 par le site d'informations routières Sytadin. Sur la N118, des usagers se sont retrouvés bloqués dans la nuit de mardi à mercredi, selon la préfecture de police.

​​Au lendemain d'embouteillages monstres autour de Paris, de nombreux Franciliens s'apprêtent à laisser leur véhicule au garage mercredi, de nouvelles chutes de neige étant attendues dans la matinée en Île-de-France mais également sur la moitié nord du pays, suite de l'épisode de grand froid qui se poursuit sur tout le territoire, indiquent des médias.

⚠️[#NeigeVerglas] #VigilanceOrange en #IDF la@prefpolice vous demande de ne pas utiliser vos véhicules ce jour — Préfecture de police (@prefpolice) 7 февраля 2018 г.

​Les transports scolaires ne circuleront pas non plus mercredi dans plusieurs départements, notamment dans l'Orne, dans l'est de l'Eure, en Seine-Saint-Denis, en Essonne, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne, dans la Marne et dans la région Centre-Val de Loire.

​Le trafic ferroviaire a été également touché. La SNCF a réduit la vitesse de ses trains sur une partie de son réseau, occasionnant de légers retards, tandis que la LGV Atlantique subissait quelques perturbations, indique l'AFP.

Votre train est arrivé avec 1h40 de retard. Les récentes chutes de neige et la formation de verglas ont endommagé nos installations par endroit, obligeant tous les trains circulant sur la Ligne à Grande Vitesse à limiter, sur certaines zones… — SNCF (@SNCF) 6 февраля 2018 г.

​En raison des conditions météo, la tour Eiffel a été également fermée ce mardi.

Au moins 1.500 personnes ont été hébergées dans des centres d'accueil ouverts pendant la nuit en Île-de-France, mais aussi dans des gares parisiennes et à l'aéroport d'Orly, a indiqué mercredi la préfecture de police de Paris. Au total, selon un décompte effectué à 06h30, 46 centres d'hébergement ont été ouverts dans la région pour accueillir plus de 600 personnes. Environ 700 personnes ont par ailleurs été hébergées dans les gares Montparnasse et d'Austerlitz et 230 à l'aéroport d'Orly, a détaillé la préfecture de police, citée par l'AFP.

Bonjour, le froid et la neige s'invitent presque partout en France, certains sont bloqués sur les routes ou ont couchés dans leur voiture, et d'autres dorment dehors et pas par choix. Soyez prudent et bonne journée à tous malgré les intempéries — maurice martin (@MauriceMartin01) 7 февраля 2018 г.

​Ce mercredi la situation reste sans grand changement, indique la Météo France.

#Neige. Vigilance orange maintenue pour 25 départements mercredi matin.

>> En Ile de France, si possible, ne pas prendre son véhicule.



Hauteurs de neige relevées par Météo-France à 5h: 12 cm à Paris-Montsouris, 13 cm à Roissy, 13 cm à Orly, 14 cm à Orléans, 15 cm à Chartres. pic.twitter.com/U4WlMvLzNb — Visactu (@visactu) 7 февраля 2018 г.

#VigilanceOrange #NeigeVerglas. Il continue de neiger du nord de la Beauce au nord de l'Ile de France. Ces chutes de neige s'estomperont en fin de matinée.

Soyez prudents dans vos déplacements.

Restez informés ▶️ https://t.co/KA0Ij27Eea pic.twitter.com/hvCXVxOjRB — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) 7 февраля 2018 г.

​Et pendant que ce grand froid paralyse le pays, les internautes postent en abondance des photos du pays recouvert d'un beau manteau blanc.

Beaucoup de neige ce matin dans la Marne et les Ardennes: toute l'équipe de France Bleu Champagne-Ardenne est mobilisée pour vous informer et vous aider: routes, trains, transports publics, écoles. Partagez vos informations au 03 26 50 81 81. pic.twitter.com/itAbg0KuMb — Thierry Catherine (@TCAREIMS) 7 февраля 2018 г.

Ce matin Paris est poétique sous la neige qui rappelle que les saisons existent encore et qu’elles sont belles. #ParisSousLaNeige ❄️☃️🎨 pic.twitter.com/8WPB2FYZMp — Filip (@Filip75012) 7 февраля 2018 г.

