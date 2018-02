En quoi la Russie est-elle alléchante pour les producteurs français?

Année après année, des producteurs venus du monde entier se rendent en Russie pour participer à un des plus grands salons agroalimentaires russes, Prodexpo. Des entreprises françaises sont également y présentes tous les ans en grande quantité.

«Le marché russe a trois intérêts pour nous: c'est un gros marché et donc il a un gros potentiel, c'est aussi un marché francophile où les produits français ont une très bonne réputation et une position bien présente. Le troisième intérêt est que dans ce marché nous pouvons vendre nos produits à valeur ajoutée», explique à Sputnik Roland Olvers, directeur commercial export grande Europe de Vinadeis.

Qui plus est, cette année, le nombre des exposants venus de l'Hexagone au salon a nettement augmenté par rapport à 2017, souligne Sandrine Krummenacher, chef du pôle Pavillon France du secteur vins et spiritueux, basé à Paris.

«Nous sommes ici pour trouver un ou plusieurs importateurs pour nos champagnes. Le marché semble repartir sur une dynamique positive après trois années un peu compliquées. Nous avons beaucoup d'attentes sur le marché», ajoute Samuel Ferjou, directeur export de la Maison de Champagne Jeeper, présente pour la première fois à Prodexpo.

«Le marché russe est très important pour nous, nous avons obtenu de bons résultats l'année dernière. Nous sommes optimistes quant à l'avenir et nous espérons que Prodexpo nous offrira de nouvelles opportunités de développement», poursuit Maxim Boroduline, account manager de l'entreprise Les Grands Chais de France auprès des clients clés en Russie.

Néanmoins, bien que les commerçants russes et français veuillent travailler étroitement ensemble, il existe un certain nombre de problèmes de caractère politique qui empêche de passer à un niveau supérieur de collaboration.

«Naturellement, on se trouve dans un contexte politique assez compliqué. Je vais pas dire difficile mais compliqué entre l'Europe en général (ce n'est pas uniquement la France mais la France fait partie de l'UE) et la Russie. Donc il faut que les politiciens trouvent la compréhension entre les deux parties. Et notamment les Français ils font beaucoup de choses, M.Macron se déplace très prochainement à Saint-Pétersbourg. Il faut trouver un accord, il faut sortir de cette impasse politique entre les deux pays», a conclu Oleg Boudaev, conseiller export pour le secteur des vins de Business France Russie.