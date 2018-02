Travailleurs détachés en France: «ce n'est pas de cette Europe dont nous voulons»

Plus qu’un demi-million de travailleurs détachés, est-ce une menace pour les chômeurs? Est-ce le résultat de la passivité du Président? Certains Français exigent le Frexit et y décèlent les raisons du chômage. Le nombre record de travailleurs détachés en France fait réagir les politiciens et les citoyens français. Les avis sur le Net s’enchaînent.