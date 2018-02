La question migratoire divise la France en trois, selon un sondage BVA

© AP Photo/ Martin Meissner Militante pro-réfugiés allemande: ce sont les migrants qui nous discriminent

La question des migrants continue à faire débat dans la société française. Les résultats d'un sondage effectué du 29 au 30 janvier 2018 par BVA, Société d'études et conseil spécialisée dans l'analyse comportementale, sur le problème de l'accueil des migrants, auprès de 1101 Français représentatifs de la population, fait apparaître une France divisée sur la question, a rapporté le Nouvel Observateur

Quatre questions ont été posées aux sondés. A la première: «La France doit-elle accueillir les demandeurs d'asile persécutés dans leurs pays? », 65% des personnes interrogées se sont déclarées favorables contre 32% opposés à cette affirmation. A celle: «Y a-t-il trop d'immigrés en France?», 63% des sondés ont répondu que oui, et 35% que non. A la question de savoir si «les conditions de vie des migrants en France sont acceptables? », pour 43% des Français, elles le sont, pour 52% non. Et pour finir, 77% des personnes interrogées sont d'accord sur le fait que «la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde, mais elle doit en prendre sa part… », contre 20% qui rejettent cette position.

❓ #SputnikSondage Un sondage sur la question de l’accueil des migrants en France a divisé la population en trois: https://t.co/Msps11NAoX

Comment quantifiez-vous la présence actuelle des migrants en France? — Sputnik France (@sputnik_fr) 9 февраля 2018 г.

Ces résultats, écrit le journal, placent le gouvernement dans une situation inconfortable dans la mesure où il ne sait pas quelle politique migratoire mettre en place pour satisfaire une majorité d'électeurs français. Selon le même sondage de BVA, seuls 37% des Français interrogés ont une opinion positive de l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement en matière d'immigration, a rapporté le Nouvel Observateur . Le Président français ne trouve grâce qu'aux yeux des sympathisants de LREM, dont 85% approuvent la politique migratoire du gouvernement. Tandis que les sympathisants de gauche la considèrent dans leur majorité comme trop répressive et manquant d'humanité. Ceux de droite la voudraient plus ferme, a relevé le quotidien.

​Le Président français a été épinglé, lors d'une conférence de presse à Paris, jeudi 18 janvier, par le directeur de Human Rights Watch (HRW). Celui-ci a qualifié de «mitigé» le bilan de Macron en matière de droits de l'homme, évoquant sa politique migratoire, des «pouvoirs antiterroristes abusifs» et «sa visite en Chine où il a été très discret sur les droits humains».