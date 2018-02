En mars prochain, vous pourrez dire adieu au Front National

Marine Le Pen compte rebaptiser le Front National lors du prochain congrès qui se tiendra en mars, a-t-elle annoncé à l'antenne de l'émission Le Grand Rendez-vous sur la chaîne Europe 1.

«Je proposerai un nom pour changer le Front national. Nous ne renonçons à rien, nous commençons un nouveau chapitre de notre histoire», a déclaré la femme politique.

Elle n'a cependant pas précisé quel nom serait donné à son parti.

Mme Le Pen a également ajouté qu'elle voulait transformer le Front national en une opposition politique qui saurait rassembler la majorité pour la prochaine élection présidentielle française.

Emmanuel Macron a été élu Président de la République dimanche 7 mai avec 66,1 % des voix selon les résultats définitifs fournis par le ministère de l'Intérieur. 33,9 % des Français ont voté Marine Le Pen. La présidente du Front national a dépassé son résultat du premier tour de l'élection présidentielle française et obtenu plus de 10 millions de voix au second tour, selon les chiffres du ministère. Ainsi, Marine Le Pen a établi un nouveau record pour le Front national.

Le second tour a été marqué par une forte abstention (25,38 %), un niveau sans précédent depuis 1969. Les blancs et nuls approchent 9 % des inscrits (plus de quatre millions), ce qui constitue également un record pour une présidentielle.