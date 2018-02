Des politiques dans la peau de SDF dorment dehors pour les soutenir (vidéo)

Pour se retrouver dans les chaussures des sans-abris et mettre en relief le problème des SDF, 50 élus franciliens passeront cette nuit dans la rue. Une correspondante de Sputnik se déplace gare d'Austerlitz, là où les élus se sont donné le rendez-vous.

Ce n'est pas la première fois que la classe politique essaye de «faire bouger la conscience» des Français à l'égard de ce problème. Par exemple, Emmanuel Macron avait fait la promesse suivante: «D'ici la fin de l'année, je ne veux plus personne dans les rues, dans les bois».

Depuis la chute des températures, deux corps de sans-abri ont été retrouvés dimanche et lundi. Ils ont grossi les rangs des nombreux décès de sans-domicile fixe portant le total à 48 morts entre le 1er janvier et 14 février 2018. Le collectif Les Morts de la Rue estime quant à lui le nombre réel de décès de personnes sans domicile pour l'année 2015 à 2.838 morts, données croisées entre le recensement des décès connus par le collectif et ceux du Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (CEPIDC).