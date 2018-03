«Hulot m'a radicalisé», heurts et gaz lacrymogènes: action anti-nucléaire interdite à Bure

Des centaines de personnes opposées au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure se sont réunies samedi dans cette commune de Lorraine. La manifestation a rapidement dégénéré en affrontements entre les protestataires et les forces de l'ordre.

Une manifestation non autorisée pour dénoncer le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, connu comme «Cigéo», a réuni samedi quelques centaines de personnes à la lisière du bois Lejuc à Bure (Meuse). Sur les pancartes, on pouvait lire «Hulot m'a radicalisé-e» et «Sortir du nucléaire, c'est possible».

Le rassemblement avait débuté dans le calme, avec une marche d'environ 300 personnes, selon la police, entre Bure et Mandres-en-Barrois. Cependant, s'approchant à travers champs du bois Lejuc, des opposants ont commencé lancer des projectiles en direction de l'important dispositif des forces de l'ordre qui bloquaient l'accès à la forêt.

Les gendarmes ont répliqué avec des grenades lacrymogènes, a constaté une journaliste de l'AFP.

Qui est-ce qui va encore ramasser les centaines de grenades qui polluent les prés et champs autour de #Bure? C'est pas @Prefet55, qui veille consciencieusement à ce que l' @Andra_France puisse polluer bien davantage et pour longtemps la #Meuse avec ses déchets radioactifs pic.twitter.com/tLhF47USOy — Les ZIRAdiéEs (@ZIRAdies) 3 марта 2018 г.

Peu après, le gros du cortège de quelques centaines de manifestants, qui s'était mis en route depuis Mandres-en-Barrois, a rebroussé chemin vers la route. Quelques opposants ont toutefois continué à s'en prendre aux forces de l'ordre, sous un épais nuage de fumée.

Les opposants au projet Cigéo, qui vise à enfouir à 500 m sous terre les déchets les plus radioactifs du parc nucléaire français, ont décidé d'organiser ce week-end cette action prévue depuis le début de l'année, cela en dépit de l'interdiction préfectorale de manifester.

#Bure: plusieurs centaines d'opposants antinucléaire manifestent malgré l'interdiction. Entamée dans le calme, la manifestation devient tendue, des affrontements ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. pic.twitter.com/mkAbDW22q0 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 3 марта 2018 г.

Le bois Lejuc a été retenu par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) pour y procéder à des forages exploratoires avant de déposer une demande d'autorisation formelle de création d'un site de stockage des déchets nucléaires, dans le cadre du projet baptisé Cigéo.

Cette forêt, occupée par une quinzaine d'opposants, avait été évacuée le 22 février lors d'une importante opération policière.