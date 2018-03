Les poules couvent… à l’Élysée: la surmédiatisation d’Agathe enflamme la Toile

© AFP 2018 Alain Jocadr Réaction de Macron lorsque son chien urine sur le mobilier de l'Élysée (Vidéo)

Depuis que le Président Macron s’est vu offrir le 24 février une belle poule rousse au Salon de l’agriculture, une série d’articles dédiés aux «aventures» d’Agathe ont fait leur apparition dans la presse nationale et régionale. On a notamment appris que c’est en compagnie de sa congénère Marianne que la poule sarthoise était arrivée dans le 8e arrondissement, que ces deux dernières avaient fortement intrigué le labrador Nemo (la vidéo de la rencontre a été publiée par la présidence, puis reprise par la presse) et que lundi à 15h28 (le diable est dans les détails) Agathe avait pondu son premier œuf.

L’arrivée de ces informations «de la plus haute importance» dans un monde secoué par les crises et les conflits s’est avérée ne pas être du goût de certains. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont interrogés sur la médiation excessive de la poule de Macron au détriment des «vrais problèmes».

Mais où va t'on? Que fait on contre cette violence grandissante? RIEN… Et les médias à la botte de Macron qui ne parlent que d'une Poule et de son oeuf! #PauvreFrance https://t.co/0IVn3PhEWM — ~ Virginie ✏️ (@Virginie_ch13) 6 mars 2018

Y a vraiment des gens que ça interesse?

Est-ce cela que vous appelez une info?

Le métier de journaliste est-il aujourd'hui limité à commenter l'actualité people entre Halliday et la poule de Macron?

cc @CheckNewsfr Vous avez des réponses? J'en perd mon latin — LDaVinci (@LDVjirs) 6 mars 2018

Grève générale à Mayotte….. #Macron s'en fou!! attentats au Burkina 30 morts Ouagadougou #Macron s'en fou….. les médias: la poule de Macron a pondu un oeuf! et C pas une blague….. on est mal — Oup's (@SylvieGaillard) 6 mars 2018

​D’autres ont profité de l’occasion pour épingler le Président:

La cote de popularité du chien avec la poule semble être la même que celle de #Macron avec les français… pic.twitter.com/M4DxVvWmrT — 🍀La Marmotte à Droite🐾 (@MarmotteDroite) 6 mars 2018

​Certains internautes se sont mis à anticiper le développement de l’histoire, proposant de nouvelles idées pour les publications.