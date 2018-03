Macron annonce une révolution pénale, la Toile grince des dents

Si j'ai bien compris:

on arrache le sac de ma grand-mère dans la rue, on la fait tomber, elle est choquer voire blesser et le voyou sera chez lui avant qu'elle ne sorte de l'hosto!

Va falloir être plus convaincant M. #Macron sur les peines de substitution à la #prison! 😤👎 pic.twitter.com/BbhPWIw495