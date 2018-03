«Macron c’est de la poudre de perlimpinpin»: les femmes en colère à Paris

Emmanuel Macron, qui affirme mener des politiques favorables aux femmes, fait adopter des lois qui vont accentuer les inégalités entre hommes et femmes, a déclaré à Sputnik une participante à la marche féministe qui a réuni des milliers de personnes sur la place de la République, à Paris, pour la Journée internationale des femmes.

«Aujourd’hui, je suis ici pour crier ma colère contre Macron qui soi-disant va prendre des politiques favorables aux femmes, alors qu’en fait il les casse de plus en plus – au niveau des salaires, au niveau des droits au chômage et bientôt des retraites», a indiqué la manifestante.

Elle a rappelé que la loi Macron rendait facultative l’exigence imposée en 1993 aux entreprises de publier leurs progrès pour l’égalité des salaires hommes-femmes et compliquait la situation des femmes en permettant de changer leur lieu et leurs heures de travail.

«Une femme qui a des enfants, ou même qui n’en a pas, mais surtout si elle en a, si on lui dit de déménager à 200 km, elle est obligée de démissionner. Elle est licenciée, mais maintenant, elle n’aura aucune indemnité chômage, parce que c’est elle qui a décidé qu’elle n’accepte pas ces conditions. Avant on ne pouvait pas licencier pour cela», s’est indignée la participante à la marche.

© Sputnik. Ksenia Kozlitina 8 mars: une manifestation contre la discrimination des femmes à Paris

Suite à ces ordonnances, les femmes auront des carrières morcelées, a-t-elle noté. En plus, des indemnités de salaire diminueront pour tout le monde en raison de l’augmentation du nombre des chômeurs. La réforme Macron sera aussi «une vraie catastrophe» pour les femmes à la retraite.

«Ce sera un gros coup de poing dans la figure des femmes qui ont des carrières morcelées, qui déjà ont 30% de retraite en moins que les hommes […]. On va paupériser les femmes. Macron c'est de la poudre de perlimpinpin», a conclu la manifestante.

Des milliers de personnes sont descendues jeudi dans les rues de Paris à l’initiative d’une trentaine d’associations et syndicats pour défendre les droits des femmes et exiger des mesures contre les violences sexistes et sexuelles. Les manifestants brandissaient des pancartes «Femmes en colère, stop aux violences. Des actes, des moyens maintenant», «Nous voulons l'égalité», «Sexisme, racisme, même combat» et «De #MeToo à #WeToogether, tou-te-s ensemble contre les violences sexistes!».