Des migrants s'emparent d'une maison de retraite à Nantes (images)

Après avoir été expulsés mercredi de deux immeubles de l'université de Nantes, une centaine de migrants et leurs soutiens ont fait irruption dans une ex-maison de retraite dans le centre-ville. Les migrants occupaient les bâtiments en question depuis environ quatre mois.

«Suite aux expulsions de mercredi, on a réquisitionné depuis 11h30 ce matin un nouveau lieu, une ancienne maison de retraite désaffectée», a indiqué à l'AFP un porte-parole du collectif d'étudiants et de soutiens des exilés.

La police est partie. «La maison de retraite est à nous» crient les migrants. #Nantes pic.twitter.com/8VUCgXx4oR — 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) 8 марта 2018 г.

Le bâtiment de six étages, désormais occupé, demeure la propriété de la métropole. Les forces de l'ordre sont rapidement arrivées sur place, jeudi, mais n'ont pourtant pas délogé les migrants et sont parties peu après. Une fois la police partie, les migrants ont saisi l'occasion pour faire irruption, avec joie, dans cet immeuble vide avec 70 chambres individuelles et doté de toutes les commodités.

#Nantes #Migrants Dans cette ancienne maison de retraite il y a aussi un réfectoire encore équipé et une grande salle à manger..

pic.twitter.com/Megb7F5ePC — 🇫🇷Adrénaline bis ✞ (@adrenaline1002) 9 марта 2018 г.

Johanna Rolland, maire PS de Nantes et présidente de Nantes Métropole, a affirmé avoir décidé de ne pas demander le recours de la force publique car «il n'y aura pas d'évacuation jusqu'à la fin de la trêve hivernale».

Sur Twitter, des utilisateurs ont exprimé leur grogne face à l'occupation de la maison de retraite.

"Le matin du 8 mars, une dizaine de personnes ont investi une ancienne maison de retraite appartenant à Nantes Métropole Habitat" avec l'accord du maire…Les bretons me déçoivent de plus en plus. — jean carabas (@jeancarabas) 9 марта 2018 г.

C'est beau d y croire, encore faut-il le faire respecter! Où est l'application de l'ordre républicain quand des #Migrants squattent illégalement une maison de retraite à #Nantes par exemple? https://t.co/vms0wu0BLp — F.Guiot (@FrkGuiot) 9 марта 2018 г.

la France est foutue! gangrenée par le cholera a l'Elysée et la peste dans nos rues Essayez de le faire et on vous enverra 100 CRS matraqueurs. Nantes: «La maison de retraite est à nous!»: une centaine de migrants manifestent leur joie après l’occupation illégale (VIDEO) pic.twitter.com/TRs1vLM2Ov — wayanas (@wayanas2) 9 марта 2018 г.