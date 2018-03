Steve Bannon au congrès du FN: «Il vient avec ses amis du Ku Klux Klan?»

Le Front national, en passe de changer de nom, a annoncé vendredi soir la venue de l'ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon. Au congrès du parti organisé à Lille, il a tenu samedi un discours et a également rencontré Marine Le Pen.

🔥👏🏻 Une salle pleine à craquer et debout pour acclamer Steve Bannon! Merci à lui pour son discours enflammé! Oui, l’Histoire est de notre côté! 🇫🇷🇺🇸 #CongrèsFN2018 pic.twitter.com/76OicBlEEK — Front National (@FN_officiel) 10 марта 2018 г.

Marine Le Pen s'affiche avec Steve Bannon au 16ème congrès du #FN à Lille pic.twitter.com/1dIVIOEh2V — Langlet Julien (@julien_langlet) 10 марта 2018 г.

Comme le porte-parole du FN, Sébastien Chenu, l'a indiqué à France Inter, cette invitation a été motivée par le fait que Bannon «a été l'artisan de la victoire» de Donald Trump et devait ainsi expliquer aux militants du parti français «que la victoire est possible, comment on peut s'y prendre». L'annonce a suscité une onde de réactions vives concernant tant la venue de l'hôte américain que la décision du parti et son relooking en cours.

L'un des premiers à réagir, le secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement, Christophe Castaner, a dénoncé la visite du «roi des fake news», alors que le Parti communiste a avancé une autre supposition:

Le roi des Fake news et des suprémacistes blancs au congrès du FN….Pourquoi je ne suis pas surpris?

Changement de nom, mais pas de ligne politique! pic.twitter.com/DbsplwTsj9 — Christophe Castaner (@CCastaner) 9 марта 2018 г.

Il vient avec ses amis néonazis et du Ku Klux Klan? https://t.co/lTKMNE9EY1 — PCF (@PCF) 10 марта 2018 г.

Des utilisateurs des réseaux sociaux n'étaient pas eux non plus heureux en apprenant que l'ex-conseiller de Donald Trump avait été invité.

Steve Bannon, éminence grise de la campagne de Trump, sera présent au congrès du FN pic.twitter.com/9AvBsNFu1K — 🐸✨ERROR404✨ن 🐸™️ (@d69_math) 10 марта 2018 г.

ATTENTION ATTENTION



Un individu aux propos menaçants, aux cheveux gras et a l'hygiène douteuse, se faisant passer pour Steve Bannon s'est introduit dans le CHU où est soigné le Front National



La police fouille les unités de soins intensifs et de réanimation#CongresFN2018 pic.twitter.com/GRT6AQNGEs — Algernon (@Jai_Rien_a_Dire) 10 марта 2018 г.

La «radicalité» de Steve Bannon a aussi fait l'objet de blagues:

Le KKK a refusé l’adhésion de Steve Bannon parce qu’ils le trouvaient trop radical. pic.twitter.com/LuS9ulxaa9 — Philippe Briday #FBPE✏️ (@pbriday) 10 марта 2018 г.

D'autres utilisateurs ont discerné une certaine ressemblance entre l'hôte américain du FN et Gilbert Collard…

… tandis que d'autres encore sont allés encore plus loin:

💥Intervention de Steve Bannon lors du congrès du Front National à Lille! #BannonLille pic.twitter.com/jN4hcQ4ggK — Fr9266 🇪🇺 (@Fr9266) 10 марта 2018 г.

Le sujet des médias a également été soulevé.

Steve Bannon a demandé pendant le #CongresFN2018 où sont les médias afin qu’ils se fassent huer. #OutaiLibertédelapresse pic.twitter.com/D2UJ17mIBL — eg (@EglDll) 10 марта 2018 г.

Finalement, on a supposé que pour le prochain congrès le parti devrait relever un défi assez compliqué.

Donc pour le prochain congrès, le FN va devoir inviter quelqu'un pire que Steve Bannon…



Je sais pas moi… Jean-Marie Le Pen par exemple? — Cubidou (@Cyclophante) 10 марта 2018 г.

Intervenant au congrès du FN, l'ancien conseiller américain a fait siffler les médias, notamment en assurant que «l'Histoire est de notre côté et va nous mener de victoire en victoire».

«Vous vous souvenez de la soirée électorale américaine: les médias traditionnels étaient sous le choc! Ils n'auraient jamais pu croire que les Américains votent enfin pour leurs propres intérêts!», a-t-il ajouté à l'appui.