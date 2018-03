EN DIRECT Une manifestation de Kurdes devant l’ambassade des USA à Paris: la tension monte

Une nouvelle manifestation de Kurdes se déroule ce mardi soir à Paris. Cette fois, des centaines de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade des États-Unis, annoncent des internautes sur les réseaux sociaux.

Les manifestants scandent «Terroriste Erdogan» et «Afrine assistance» et portent des drapeaux des Unités de protection du peuple kurde (YPG) et des pancartes où des photos d'Erdogan et d'Hitler sont collées côte à côte.

PARIS — 200 kurdes sont rassemblés devant l’ambassade des USA pour protester contre la situation à #Afrin Situation tendue. Échange de gaz et projectiles. pic.twitter.com/s9J7Lz1vk6 — Clément Lanot (@ClementLanot) 13 mars 2018

​Des forces importantes de police ont été mobilisées pour encadrer l'action de protestation qui a déjà donné lieu à des affrontements violents.

Des forces importantes de police ont été mobilisées pour encadrer l'action de protestation https://t.co/tVjR9KjbYn#kurdes #Fight4Afrin pic.twitter.com/lLrfpOSi8o — Sputnik France (@sputnik_fr) 13 mars 2018

​Des manifestants ont lancé des projectiles contre la police.

Paris. Émeutes #kurdes devant l'ambassade des USA. Dépassés par la situation dans leur pays et la non action de la communauté internationale pic.twitter.com/74Bu1AyE1K — Stéphanie Roy (@StroyPress) 13 mars 2018

​Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes.

​Les Kurdes tiennent des manifestations quotidiennes à Paris depuis quelques jours pour exprimer leur soutien au canton d'Afrine, dans le Kurdistan syrien, qui est le théâtre d'une opération militaire turque depuis le 20 janvier dernier.

​L'armée turque mène l'opération Rameau d'olivier contre les Unités de protection du peuple kurde (YPG), qu'Ankara considère comme terroristes. Des unités de l'Armée syrienne libre (ASL) prennent également part à l'opération. Damas a condamné les activités turques dans le canton d'Afrine, notant que ce territoire était une partie intégrante du territoire syrien. Moscou a appelé toutes les parties à la retenue et au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie.