Des cheminots aux fonctionnaires: premier bras de fer social pour la présidence Macron

C’est le premier gros bras de fer social du quinquennat pour Emmanuel Macron qui doit faire face, ce jeudi, à des manifestations et des grèves dans les transports et la fonction publique.

Une centaine de manifestations sont prévues partout en France. Les étudiants et les lycéens, qui ont décidé de se greffer à cette journée de mobilisation des fonctionnaires et cheminots pour dénoncer «la sélection à l'entrée de l'université et la casse des droits étudiants», se sont rassemblés à Paris, sur la place de la Nation.

Agressifs physiquement, des lycéens cassent des vitres et attaquent des journalistes. Certains jeunes s'en sont pris à un policier.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Premier bras de fer social pour la présidence Macron

Afin de maitriser les manifestants, la police a fait usage de gaz lacrymogène.

© Sputnik. Xénia Kozlitina Premier bras de fer social pour la présidence Macron

Les lycéens sont «créatifs» dans leurs slogans, scandant «Macron dictateur», «Police: violeurs, assassins!».

© Sputnik. Manifestation lycéenne à Paris

L'un des manifestants a été blessé.

Le visage couvert de sang, il a été évacué par les forces de l'ordre.

Un trafic SNCF «très perturbé», des vols annulés, des écoles fermées: fonctionnaires et cheminots mènent jeudi une charge commune contre les projets de réforme du gouvernement, pour un service public de qualité et la défense de leur statut.

A ces enjeux communs s'ajoutent des revendications propres. Sept syndicats de la fonction publique (CGT, FO, FSU, CFTC, Solidaires, FA-FP et CFE-CGC) réclament notamment une hausse du pouvoir d'achat. Les cheminots protestent contre la réforme du rail.

A Paris, les cheminots défileront dès 13h entre gare de l'Est et Bastille, où ils seront rejoints par les fonctionnaires, partis de Bercy.