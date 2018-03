«Mais vous fumez, monsieur?!»: quand Sarkozy joint l’humour à sa défense

Nicola Sarkozy, mis en examen dans le cadre des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, s'est défendu jeudi soir dans le journal de 20 heures de TF1. L'une de ses déclarations n'est pas passée inaperçue auprès de l'audience.

«Si jamais on m'avait dit qu'un jour j'aurais des ennuis à cause de Kadhafi je me serais dit: "Mais vous fumez monsieur?!"», s'est exclamé l'ancien Président français.

La phrase de M. Sarkozy s'est transformée en même sur Internet.

— Vous avez bu

— Non

— L'éthylotest a viré au vert

— Mais vous fumez monsieur pic.twitter.com/fttFaVqcoX — 010418 (@11majeur) March 22, 2018

Le PSG va gagner la Ligue des champions la saison prochaine pic.twitter.com/fYsI24q1xm — @reda (@reda) March 22, 2018

"Neymar va signer au Real Madrid cet été" pic.twitter.com/kww0f3oTAh — Gary Assouline (@garyassouline) March 22, 2018

Sa réplique a été immédiatement reprise par de nombreux internautes. Certains utilisateurs de Twitter ont fait l'éloge du sens de l'humour de l'ancien Président français.

#LE20H "Si un jour on m'avait dit que j aurais des ennuis à cause de Kadhafi, je vous aurais dit 'mais vous fumez monsieur!'…J'ai toujours pensé que la vraie vocation de Sarkozy était humoriste… — Hassina Mechaï (@HassinaMechai) March 22, 2018

​Cette phrase a été proposée comme titre pour un livre sur l'affaire du financement de la campagne de M. Sarkozy.

On peut parier que l'ouvrage traitant le Sarkozygate 2018 s'intitulera "mais vous fumez monsieur". — Marc-Erwan (@vittart75) March 23, 2018

​Il y a aussi ceux qui en ont fait des illustrations amusantes.

« Mais vous fumez monsieur » pic.twitter.com/idvQgB9RwD — Paul Ackermann (@paulac) March 22, 2018

En tant que Président, Nicolas Sarkozy se permettait également des répliques grossières. En 2008, il a dit à une personne refusant sa poignée de main: «Casse-toi, pov'con!».

​Nicolas Sarkozy a été placé le 20 mars en garde à vue dans les locaux de l'office anticorruption (Oclciff) à Nanterre (Hauts-de-Seine), dans le cadre de l'enquête sur le financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. C'était la première fois que l'ancien chef de l'État était entendu dans le cadre de cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013.