Le preneur d'otages à Trèbes a été abattu, l'assaut a été donné, selon BFM TV

Le terroriste du supermarché à Trèbes a été tué par les forces de l'ordre au cours de l'assaut, selon des sources proches de l'enquête. Deux gendarmes ont été blessés, d'après la même source.

© AFP 2018 Philippe Huguen Avant de prendre des otages à Trèbes, le terroriste a tué une personne à Carcassonne

Rappelons que ce vendredi, un homme âgé d'une trentaine d'années et de nationalité marocaine a ouvert le feu sur un groupe de CRS à Trèbes, en blessant un, avant de se réfugier dans le magasin Super U et d'y prendre des otages. Selon des témoins, cités par la presse française, l'assaillant aurait crié «Allahu akbar» et aurait affirmé «Vous êtes en train de bombarder la Syrie, vous allez mourir».

D'après le parquet, le preneur d'otage s'est revendiqué de Daech* et la section antiterroriste s'est saisie de l'affaire.

Détails à suivre

*Daech, organisation terroriste interdite en Russie.