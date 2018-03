Daech revendique les attaques dans le sud de la France

Se référant à l’organe de propagande de Daech*, l’agence Reuters a annoncé que l’organisation terroriste avait revendiqué les attaques à Carcassonne et à Trèbes qui ont fait trois morts et deux blessés.

Les attaques ont été perpétrées par un homme de 26 ans s'appelant Redouane Lakdim. Il a été abattu par les forces de l'ordre pendant l'assaut du supermarché de Trèbes où le djihadiste avait pris des otages.

D'après les informations communiquées par La Dépêche du Midi, le terroriste était de nationalité marocaine et était connu de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).

L’homme habitait à Carcassonne et était suivi pour radicalisation. Avant d’aller à Trèbes, il a tué une personne d'une balle dans la tête. À Trèbes, avant de se réfugier dans un supermarché Super U et d'y prendre des otages, il a ouvert le feu sur un groupe de CRS, en blessant l’un d’eux. Selon des témoins, cités par la presse française, l'assaillant aurait crié «Allahu akbar» et aurait affirmé «Vous êtes en train de bombarder la Syrie, vous allez mourir».

Emmanuel Macron a qualifié l'attaque de terroriste.

*Organisation terroriste interdite en Russie.