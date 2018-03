«Combien de victimes faut-il encore»: des Français réagissent aux attaques dans l’Aude

Les attaques meurtrières de Trèbes et de Carcassonne, effectuées par un islamiste naturalisé français, ont provoqué une vague de réactions sur internet. Les utilisateurs des réseaux sociaux s’interrogent notamment sur que comptent faire le Président Macron et le gouvernement vis-à-vis de l’islamisme radical.

Bouleversés par les attaques du 23 mars dans l’Aude, revendiquées par Daech*, les internautes envoient des mots de soutien aux proches des victimes, mais aussi critiquent la politique du gouvernement et du Président Macron face aux radicaux islamistes.

Face à la guerre meurtrière que mène l’islamisme radical contre notre pays, nous n’avons pas de ministre de l’intérieur; nous n’avons qu’un sinistre inférieur… #ArnaudBeltrame #Trèbes #Carcassonne #terroriste — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 24 mars 2018

​​Certains s’adressent directement au chef de l’État Emmanuel Macron, critiquant sa politique actuelle en matière de sécurité…

Le gvt #Macron prévoit de renforcer le contrôle de 6.700.000 chômeurs mais se dit incapable de surveiller les 2000 fichés S radicalisés et d’anticiper les attentats C’est une question de volonté et de priorité politique, pas une question de moyens #Trebes pic.twitter.com/SneiacKq3Z — Bruno HUCLIN (@HuclinBruno) 24 mars 2018

Redouane Lakdim, cela sonne très francophone… Bref que faisait donc un étranger fiché S, connu des forces de l'ordre et de sa radicalisation, ici, en liberté, en France? Ah oui c'est vrai, @EmmanuelMacron veut que l'on s'y habitue… Gouvernement de clampin #Trèbes pic.twitter.com/ZVB9wfw9iy — NicoMaggot (@NicoMaggot02) 23 mars 2018

​… ou s’attaquent au ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, qui a fait illuminer l'hôtel de Beauvau aux couleurs de la France, en l’honneur du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame tué dans l’Aude:

#Trèbes L'un fait joujou avec l'Hôtel Beauvau, Tout comme la Hidalgo le fait avec la Tour Eiffel. Les terroristes terrorisés. On en a vu l'efficacité……. Pitoyable!! pic.twitter.com/tBHrcs4UYq — Miss STRAL (@Miss_STRAL) 24 mars 2018

Alors qu'un ennemi sournois, radicalisé s'apprête à frapper, décapiter, éviscérer tout ce qu'il considère comme un mécréant, il nous faut un chef de guerre à l'intérieur et non un ministre sénile. #Collomb doit démissionner car il n'est pas l'homme de la situation. #Trèbes pic.twitter.com/9z5radu2AO — PetitParis (@pascalfagnoux) 25 mars 2018

​Les internautes notent que l’auteur de l’attaque, Radouane Lakdim, un Français d'origine marocaine de 25 ans, était fiché S depuis 2014, mais s’est quand même vu accorder la nationalité française ce qui discréditerait le système national de naturalisation.

Ceux qui, en conférant le séjour à cet islamiste assassin et en lui ouvrant, par l’attribution de la nationalité française, la porte de la communauté nationale, viennent à présent s’épancher sur la mémoire de ceux dont il a enlevé la vie? Non désolé, je ne marche plus #Trebes — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 24 mars 2018

​France Info a affirmé samedi que le terroriste avait été naturalisé en 2004 et non en 2015, comme c’était annoncé précédemment par BFM TV. Mais pour les Français, qui réclament des actions plus concrètes du gouvernement, cette précision ne change pas la situation générale.

Sans surprise, @franceinfo prend la défense du terroriste de #Trèbes… en expliquant que l'expulser aurait été inacceptable… 😶😐 — Fiergaulois ن (@Fiergaulois) 24 mars 2018

Si c 'était possible de venir aussi en aide aux 4 condamnés a mort de #Trèbes ah non eux c 'est trop tard………….. pic.twitter.com/sIgPAC4pac — Ludorian (@ludoriann) 25 mars 2018

​Les internautes rendent hommage aux victimes des attaques et commémorent Arnaud Beltrame, qui s’est livré en échange des otages du supermarché, a été grièvement blessé et a succombé plus tard à l’hôpital.

Une douce et triste pensée pour tous les blessés qui ont du vivre l'horreur aujourd'hui à #Trèbes ainsi qu'aux familles endeuillées



Combien de temps allons-nous encore subir cela? pic.twitter.com/QkZUSZluOg — Juliette (@JulietteEtVous) 23 mars 2018

#Trèbes #Carcasonne Infini respect de votre action réfléchie si courageuse au service de vos concitoyens, tristesse de votre sacrifice et de la peine immense des vôtres. #respect pic.twitter.com/lWxNlKAvDK — AnneVoituriez (@AnneVoituriez) 25 mars 2018

​​

Quand ma fille me demandera de lui raconter l'histoire d'un héros, je lui raconterai celle du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, qui a eu le courage et la bravoure de sacrifier sa vie en s'échangeant contre des otages à #Trèbes.

Je n'oublierai jamais son geste.

Reposez en paix! pic.twitter.com/CHcehR8yQp — Lars Fanks (@LarsFanks) 24 mars 2018​

🛑 Que compte faire le président #Macron vis à vis des dizaines de milliers d’islamistes radicaux sur notre territoire, de nationalité française ou étrangère, pour lesquels aujourd’hui le héros n’est pas #ArnaudBeltrame mais #RedouaneLakdim? #Trèbes pic.twitter.com/WJegIzYWCh — Objectif France 78 ن (@ObjFrance78) 24 mars 2018

​Des images du lieutenant-colonel Beltrame circulent sur internet dans le cadre d’une action commémorative lancée par des personnes qui appellent à ne pas donner de visibilité à un terroriste, mais rendre hommage à ce nouveau héros de la nation.

Un parcours exceptionnel au service de la France. Un dernier acte de bravoure qui sauve une vie. Le lieutenant colonel #ArnaudBeltrame est un héros au sens le plus noble. Mes pensées à sa famille et à ses proches. #trèbes pic.twitter.com/1I5I9o1Xix — Emmanuelle Ménard (@emenard34) 24 mars 2018

Plutôt que de donner de la visibilité à un ignoble terroriste rendons hommage à Arnaud #Beltrame qui est le héros du jour. Les Français sont fières d’avoir un compatriote de la sorte. #Trèbes #Carcassonne pic.twitter.com/QWR1rLwpM9 — Lefebvre Dylan (@BacigalupoDylan) 23 mars 2018

Le lieutenant colonel #ArnaudBeltrame est un exemple d'abnégation. Face à la figure désormais classique du lâche meurtrier islamiste, il s'est sacrifié dans la tradition de nos grands soldats. Mes condoléances à sa famille et à ses proches. #trèbes pic.twitter.com/fZ8DyvrC88 — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 24 mars 2018

​Un Français d'origine marocaine de 25 ans, Radouane Lakdim, fiché S, a mené plusieurs attaques vendredi 23 mars à Carcassonne et Trèbes (Aude), avant d'être abattu par le GIGN dans un supermarché Super U. Il s'était présenté comme «un soldat» du groupe djihadiste Daech*, qui a revendiqué les attaques. Les attaques ont fait quatre morts, dont trois dans le supermarché, en comptant le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui a succombé à ses blessures le 24 mars, et 15 blessés.

Depuis janvier 2015, la France est visée par une vague d'attentats djihadistes qui a fait plus de 240 morts.

*Organisation terroriste interdite en Russie