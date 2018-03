Attentat de Trèbes: quand une erreur de date manque de se transformer en affaire d’État

Radouane Lakdim a-t-il été naturalisé avant ou après avoir été fiché S ? La polémique a fusé dès le 23 mars, le jour même des attentats de Carcassonne et de Trèbes, dans la foulée de déclarations entendues sur BFMTV. Pourtant, l’information sera rapidement démentie, ce qui n’a pas complètement éteint la controverse.

2004 ou 2015? La date de la naturalisation de Radouane Lakdim aurait pu se transformer en scandale d'État. Le 23 mars dernier, ce terroriste franco-marocain a tué quatre personnes et en a blessé 15 autres lors des attentats qu'il a perpétrés à Carcassonne et à Trèbes, à une dizaine de kilomètres de là.

Il semblerait que la première occurrence de cette "naturalisation en 2015" apparaisse sur BFMTV à 17h45 vendredi, en plateau, où il est affirmé que "Radouane Lakdim a acquis la nationalité française en 2015".https://t.co/6pRX6Nij45 — Paul Aveline (@PaulAveline) 26 марта 2018 г.

Parmi toutes les rumeurs et les fake news qui se répandent dans le sillage de tels actes, figure celle sur la date de la naturalisation du djihadiste.Ainsi, BFMTV, à peine quelques heures après l'attentat, a en effet indiqué que le terroriste aurait été naturalisé français en 2015, soit un peu moins d'un an après avoir été fiché S. Une information aussitôt relayée avec indignation sur les réseaux sociaux, notamment à droite:

​Ainsi, BFMTV, à peine quelques heures après l'attentat, a en effet indiqué que le terroriste aurait été naturalisé français en 2015, soit un peu moins d'un an après avoir été fiché S. Une information aussitôt relayée avec indignation sur les réseaux sociaux, notamment à droite:

#Trebes

Le profil incroyable du terroriste #RadouaneLakdim

— suivi par la DGSI

— très actif sur les sites salafistes

— connu de la justice

— voyage en Syrie?

— 2014 fichéS

— 2015 naturalise! (Double nationalité)

— 2016 prison

Quand va-t-on sortir de ce cauchemar#Hollande-Macron? — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 24 марта 2018 г.

​Pourtant, dès le lendemain, une source proche de l'enquête confiait à FranceInfo que l'homme avait été naturalisé en 2004. En effet, le père du tueur ayant été naturalisé cette année-là, il avait lui aussi pu obtenir la citoyenneté à cette date.

💬 Radouane Lakdim naturalisé en 2015, un an après avoir été fiché S?

❌ Non, il a été naturalisé en 2004, 11 ans avant.https://t.co/dtvUvmOyub pic.twitter.com/hVJtHcjj3w — AFP Factuel 🔎 (@AfpFactuel) 26 марта 2018 г.

​«Nous avons eu l'information selon laquelle Radouane Lakdim a eu une carte d'identité en 2015, c'était vraisemblablement un renouvellement. Malheureusement, cela a interprété à tort et traduit à l'antenne en "Il a été naturalisé en 2015"», a déclaré à l'AFP Céline Pigalle, directrice de la rédaction de BFMTV, pour expliquer la source de l'erreur.

Un démenti qui sera relayé par la plupart des propagateurs de la fausse information initiale:

Il semblerait que contrairement aux annonces des médias ce matin la #naturalisation de #RedouaneLakdim soit intervenue bien avant l’émergence de sa délinquance et/ou son radicalisme islamiste https://t.co/SSif8Avd1K — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 24 марта 2018 г.

​Condamné en 2011 pour port d'armes illégal, l'auteur des attentats de Tèrbes était connu des services de renseignement pour radicalisation depuis 2014 et avait, selon Gérard Collomb, fait l'objet d'un suivi en 2016 et 2017, mais les services compétents l'avaient considéré comme inactif. Avec un tel casier judiciaire et un fichage S en prime en 2014, si Radouane Lakdim avait naturalisé en 2015, cela aurait pour le moins signifié de graves manquements de l'État en la matière. Un fait qui pousse certains à toujours s'interroger sur la véracité du démenti apporté par les «sources proches de l'enquête»:

CNEWS repart ce matin sur une naturalisation de Redouane Lakdim en 2015. De 2 choses l’une: soit les médias sont si nuls qu’ils n’arrivent à avoir une info aussi facile; soit ils subissent des pressions politico-financières. Il faut dire que si c’est 2015, des têtes tomberont… — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) 25 марта 2018 г.

​Publier le décret de naturalisation de Radouane Lakdim serait à ce stade la solution la plus simple pour éteindre définitivement la polémique. En l'état, ces informations relevant de la vie privée n'étant pas accessibles aux journalistes, un doute risque toujours de subsister dans l'esprit de certains, alimentant les rumeurs et les doutes.