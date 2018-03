Marche blanche à Paris en hommage à Mireille Knoll et contre l’antisémitisme

Des Parisiens se rassemblent ce mercredi afin de dénoncer le meurtre de Mireille Knoll, 85 ans, «assassinée parce qu'elle était juive», comme l'a déclaré Emmanuel Macron. Sputnik est sur place, au milieu des manifestants et des personnalités politiques qui rendent hommage à Mireille Knoll.

La place de la Nation à Paris est le point de départ d'un grand rassemblement qui a lieu ce mercredi en souvenir de Mireille Knoll, juive de 85 ans, assassinée vendredi dernier. Outre des manifestants, plusieurs personnalités politiques et du monde des arts et du spectacle françaises se rendent sur les lieux. Sputnik se déplace pour suivre l'évènement.

Emmanuel Macron a déclaré, mercredi matin, que Mireille Knoll avait été «assassinée parce qu'elle était juive» et qu'elle était victime du même «obscurantisme barbare» que le colonel Arnaud Beltrame, tué par le djihadiste de l'Aude.

Comme le rapporte un correspondant de Sputnik, Jean-Luc Mélenchon a été expulsé de la marche ce qui a entrainé une altercation.

Le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Francis Kalifat, a déclaré mardi soir que ni Marine Le Pen, présidente du FN, ni Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis n'étaient les bienvenus à la manifestation qui partira à 18h30 heure locale de la place de la Nation jusqu'au domicile de la victime, dans le 11e arrondissement. Cependant, le Front national et La France insoumise ont annoncé qu'ils participeront à la marche blanche organisée mercredi à Paris en mémoire de Mireille Knoll.

Mireille Knoll, juive de 85 ans, a été victime d'un crime violent vendredi dernier. Le corps de l'octogénaire handicapée et souffrant de la maladie de Parkinson a été retrouvé en partie carbonisé. Selon un de ses deux fils, elle habitait seule et ne sortait qu'en fauteuil roulant accompagnée de son auxiliaire de vie. Les enquêteurs ont découvert plusieurs départs de feu et de multiples traces de coups de couteau. Décrite comme très «gentille» par ses voisins, Mireille Knoll avait échappé à la rafle du Vel d'Hiv. Elle vivait au deuxième étage d'un immeuble de l'avenue Philippe-Auguste (XIe arrondissement) considéré comme «habituellement très calme», selon des voisins.