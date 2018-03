Paris réagit au renvoi de ses diplomates de Russie

Paris regrette la décision de Moscou de renvoyer quatre de ses diplomates de Russie et rappelle son attachement à un dialogue constructif avec la Russie.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Affaire Skripal: la Russie expulse quatre diplomates français

Après que Moscou a riposté au renvoi de quatre de ses diplomates de France, expulsant à son tour autant de membres de la mission diplomatique de l’Hexagone en Russie, le Quai d’Orsay a rendu publique sa réaction, dans un communiqué.

«La décision prise aujourd'hui par la Russie d'expulser quatre membres de l'ambassade de France en Russie ne nous a pas surpris. Nous ne pouvons que la regretter», a indiqué la diplomatie française.

La France a pourtant rappelle son attachement et sa disponibilité à un dialogue constructif avec la Russie sur l'ensemble des sujets internationaux», est-il encore indiqué.

Un ancien colonel des services de renseignement militaires russes, Sergueï Skripal, et sa fille Ioulia ont été retrouvés inconscients le 4 mars dernier aux abords d'un centre commercial de Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, a accusé la Russie d'être derrière l'empoisonnement des Skripal, sans toutefois présenter de preuves tangibles pour appuyer ses allégations, avant d'expulser 23 diplomates russes du Royaume-Uni.

S'alignant sur Londres et attribuant à Moscou la responsabilité de l'empoisonnement de Sergueï Skripal, les États-Unis ainsi que 18 pays de l'Union européenne, rejoints notamment par l'Ukraine, le Canada, la Norvège et l'Australie, ont annoncé depuis lundi 121 expulsions.

Jeudi, Moscou a annoncé les mesures de rétorsion à l’encontre des États-Unis, expulsant à son tour 60 diplomates. Puis, ce vendredi, a informé du renvoi de diplomates d’autres pays occidentaux, dont quatre diplomates français, dans le cadre de l’affaire Skripal. Le total des représentants diplomatiques renvoyés par la Russie est identique au nombre de Russes expulsés.