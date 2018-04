Assassinat de Mireille Knoll: un moyen d’«instrumentaliser la politique» pour Netanyahou?

Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exprimé au fils de Mireille Knoll, une française juive de 85 ans, rescapée de la rafle du Vel d'Hiv, assassinée vendredi dernier à Paris, la solidarité d'Israël avec la famille de la victime.

«Le peuple et l'État d'Israël vous étreignent, c'est un assassinat révoltant. […] Votre chère mère, qui a été tuée de façon aussi cruelle, nous rappelle les luttes qui sont devant nous», a déclaré M. Netanyahou lors d'un entretien téléphonique avec le fils de Mireille, Daniel Knoll, qui a été diffusé par la «Deux», une chaîne de télévision privée.

Une fois que cette information a été diffusée par des médias, les internautes se sont interrogés sur le côté éthique de ce geste, en enflammant la twittosphère avec leurs critiques venimeuses.

Nombreux ont été ceux qui ont évoqué le conflit palestinien et ce qu'il se passe à Gaza.

Qui jugera cet assassin?! Il a l’audace de jouer un rôle de compassion envers des victimes. Une main caresse et une autre tue. Le comble de l’hypocrisie chez un occupant en Palestine 🇵🇸 — Chadi Ardelesse (@ChadiArdelesse) 1 апреля 2018 г.

C'est bien! Mais pourquoi Netanyahou ne pleure-t-il pas sur les milliers de palestiniens qu'il fait assassiner par an? — Georges Clerfayt (@GeorgesClerfayt) 1 апреля 2018 г.

Et lui il assassine sur la bande de Gaza😡 — Patry Elodi (@ElodiPatry) 1 апреля 2018 г.

​Les autres ont sombré dans les critiques visant sa personnalité. Ils se demandaient ainsi s'il avait le droit moral d'exprimer sa compassion au fils de Mireille Knoll.

Netanyahu instrumentalise l assassinat de M.Knoll pour promouvoir sa politique cruelle et expansionniste. — artimon-sf-69 (@Artimon69) 2 апреля 2018 г.

récupération cynique mais… en matière de cynisme, netanyahu n'est —il pas un maitre? — lamri f. (@lamri213) 1 апреля 2018 г.

Preuve que pour certains les vies humaines ne se valent pas! — Jasmine (@JasminefromPari) 1 апреля 2018 г.

un assassin qui parle au sujet d'un assassinat… ok — Auramazdâ (@pirenightmare) 1 апреля 2018 г.

​Certains ont toutefois encouragé ce geste de soutien.

Je n'ai pas aimé sa réaction face à la requête de l'ONU d'ouvrir une enquête indépendante (la France accepterait t-elle une enquête indépendante sur son sole?) mais là je salue son acte fort face à cette tragédie. — Mickael c (@Mickael71C) 1 апреля 2018 г.

Mireille Knoll, juive de 85 ans, a été victime d'un crime violent vendredi dernier. Le corps de l'octogénaire handicapée et souffrant de la maladie de Parkinson a été retrouvé en partie carbonisé. Selon un de ses deux fils, elle habitait seule et ne sortait qu'en fauteuil roulant accompagnée de son auxiliaire de vie. Les enquêteurs ont découvert plusieurs départs de feu et de multiples traces de coups de couteau. Décrite comme très «gentille» par ses voisins, Mireille Knoll avait échappé à la rafle du Vel d'Hiv. Elle vivait au deuxième étage d'un immeuble de l'avenue Philippe-Auguste (XIe arrondissement) considéré comme «habituellement très calme», selon des voisins.

Née en 1932 à Paris, Mireille Knoll est une rescapée de la rafle du Vel d'Hiv survenue dans la capitale en juillet 1942. Grâce au passeport brésilien de sa mère, elles ont pu toutes les deux s'enfuir. A cette époque, elle avait 10 ans. Réfugiée au Portugal, Mireille revient à Paris à la fin de la guerre.