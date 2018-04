«La finance avant l'humain»: Macron fustigé pour son dîner avec l’héritier saoudien

Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed Ben Salmane, se sont offerts un dîner en tête-à-tête au Louvre le dimanche 8 avril. Ce dîner, qui n'avait pas été annoncé au préalable, a été organisé au premier jour du séjour en France du prince, qui débute lundi la partie officielle de sa visite.

Le musée a été choisi à l'occasion du lancement de l'exposition Delacroix, «peintre connu notamment pour son célèbre tableau "La liberté guidant le peuple"», a expliqué l'Élysée dans un communiqué.

Toutefois, de nombreux internautes ont reproché au Président de la République ce rapprochement avec l'État wahhabite, rappelant les frappes meurtrières que l'Arabie saoudite menait régulièrement contre le Yémen.

«En même temps, Emmanuel Macron reçoit le prince héritier d'Arabie saoudite qui soutient la guerre au Yémen. Sans oublier que les USA et la France fournissent des armes aux Saoudiens», a écrit @Gueroui7.

La finance avant l'humain — Sam phll (@sphll59) 9 апреля 2018 г.

Vous lui avez parlé droits de l'homme, M. @EmmanuelMacron? — Bad Motherfucker (@OuateDePhuck) 9 апреля 2018 г.

Et oui c'est ça Macron! Aucun complexe! Les morts il s'assoit dessus. — roque (@Roque1300904) 9 апреля 2018 г.

.@EmmanuelMacron: en recevant le prince héritier saoudien en France, demandez-lui de lever le blocus qui asphyxie le Yémen et de stopper le bombardements des civils #YemenCantWait #StopBombingCivilians pic.twitter.com/UZzvctrjX5 — Baptiste Chapuis (@Baptiste_Cps) 9 апреля 2018 г.

Ben oui mais c'est quand même un bon client pour la vente d'armes… 😉 — CVDF (@PierreAledifis) 9 апреля 2018 г.

#prince héritier d'Arabie saoudite a dîné au #Louvre avec M. #Macron. Reste sans sans voix quand on connait le rôle de l'Arabie Saoudite dans le financement de l'islam radical dans le monde, de la guerre au #Yémen, plus de 10 000 morts en 3 ans https://t.co/pSSPUMtShf — bougrab (@jeannettebougra) 9 апреля 2018 г.

Certains se sont lancés dans le sarcasme:

Ils ont trinqué devant le portrait de la Joconde? — jf.arnoud (@ArnoudJf) 9 апреля 2018 г.

© AP Photo/ Hani Mohammed Yémen: les ventes d'armes françaises à Riyad sous le feu des critiques

La France demeure l'un des principaux fournisseurs de matériel militaire de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Un marché en pleine croissance où Paris est en concurrence avec Washington, Londres et bien d'autres encore: d'après l'institut de recherche suédois SIPRI, les ventes d'armes au Moyen-Orient ont doublé ces dix dernières années, et la région représente désormais 32% des importations mondiales.

Selon un récent sondage réalisé par l'institut YouGov, trois Français sur quatre (74%) jugent «inacceptable» la vente de matériel militaire à l'Arabie saoudite, et estiment dans leur écrasante majorité (88%) que la France doit arrêter les exportations d'armes aux pays qui risquent de les utiliser contre des populations civiles.

Certains pays européens, dont l'Allemagne, la Norvège ou la Belgique ont récemment pris la décision de restreindre leurs relations militaires avec la coalition arabe, mais la France, le Royaume-Uni et les États-Unis se sont abstenus de leur emboîter le pas.