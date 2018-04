Macron s’exprime sur une éventuelle frappe contre la Syrie

En s’exprimant sur la Syrie, le dirigeant français a annoncé aujourd’hui que Paris prendrait ses décisions «en temps voulu» et au moment le «plus utile et efficace».

«Nous aurons des décisions à prendre en temps voulu, quand nous le jugerons le plus utile et le plus efficace», a-t-il dit pendant une interview sur TF1 et LCI.

Il a également ajouté que son pays agirait en Syrie lorsque toutes les informations auront été vérifiées. Emmanuel Macron a cependant ajouté posséder une «preuve» de la présumée attaque chimique dont l’Occident accuse les autorités syriennes sans toutefois étayer ses propos.

