Manif pro-zadistes à Nantes: Sputnik publie des clichés et des vidéos pris sur les lieux

La manifestation de ce samedi 14 avril pour la défense de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à laquelle des milliers de personnes ont pris part, a été filmée par Sputnik.

Sur les images, l'on voit des fauteurs de trouble retirer des pavés pour les lancer sur les policiers. Les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes et un canon à eau face à ces projectiles en tout genre.

Une nouvelle manifestation pro-zadistes à Nantes, le 14 avril 2018 © Sputnik .

Une nouvelle manifestation pro-zadistes à Nantes, le 14 avril 2018 © Sputnik .

Une nouvelle manifestation pro-zadistes à Nantes, le 14 avril 2018 © Sputnik . 1 / 3 © Sputnik . Une nouvelle manifestation pro-zadistes à Nantes, le 14 avril 2018

En début d'après-midi, une première manifestation a rassemblé cheminots, étudiants et plus largement toutes les personnes hostiles à la politique du gouvernement. Deux heures plus tard, ils ont été rejoints par un autre cortège, en soutien aux zadistes de Notre-Dame-des-Landes. C'est alors que la situation a dégénéré.