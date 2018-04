Frappes en Syrie: chasseurs et frégates français auraient eu des problèmes techniques

Les avions Rafale de l'Armée de l'air et les frégates multimissions FREMM de la Marine nationale n’auraient pas réussi à tirer tous les missiles prévus pour le bombardement des sites de l'infrastructure militaire de la Syrie. Ainsi, seuls 12 missiles sur 16 prévus auraient été lancés, selon le Point.

Alors qu'Emmanuel Macron s'est félicité du succès total des frappes françaises en Syrie du 14 avril en soulignant que les missiles avaient «frappé de manière extrêmement précise», des informations sur quelques «problèmes» rencontrés par les militaires français commencent émerger dans les médias.

«Sur les dix missiles Scalp-EG prévus, seuls neuf sont partis», a annoncé au Point une source de l'Armée de l'air en précisant ignorer si «l'incident de tir» avait été «dû au missile ou à l'avion».

Ainsi, un des cinq avions Rafale déployés en Syrie dans le but de porter des frappes contre des sites de l'infrastructure militaire aurait échoué à tirer un de ses deux missiles.

Quant à la Marine nationale, elle aurait également reconnu avoir eu des problèmes lors des tirs de ses missiles de croisière navals (MdCN) depuis ses frégates multimissions FREMM.

«Seuls trois des six MdCN prévus avaient pu être tirés», apprend-on plus loin dans l'article de l'hebdomadaire français.

Cependant comme la ministre des Armées Florence Parly avait assuré peu après les frappes que «tous les missiles français sont parvenus à leur cible», il serait utile de distinguer les engins «prévus» de ceux «parvenus».

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont tiré le 14 avril plus de 100 missiles contre des installations gouvernementales syriennes qui, selon eux, auraient servi à fabriquer des armes chimiques.

La partie française a déployé à cette fin 17 avions depuis l'Hexagone: cinq Rafale, quatre Mirage 2000-5, deux avions-radar AWACS et six avions ravitailleurs. Quant au volet maritime, Paris a dépêché trois frégates multimissions (FREMM), une frégate de lutte anti-sous-marine, une frégate antiaérienne et un pétrolier ravitailleur.

Les autorités syriennes ont déclaré à plusieurs reprises que tout l'arsenal chimique avait été retiré du pays sous le contrôle de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).