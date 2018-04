EN DIRECT Une nouvelle manifestation des cheminots et étudiants à Paris

Une journée de protestation a rassemblé jeudi des cheminots, des fonctionnaires, des étudiants et des rertaités à Paris à l'appel de la CGT et de Solidaires. Peu après le départ, des désordres ont commencé au passage du convoi. Des jeunes gens ont lancé des projectiles.

Des centaines de personnes — cheminots, salariés de l'énergie, étudiants — sont descendues jeudi dans les rues de la capitale française pour «stopper la régression sociale» et protester contre «l'enrichissement des plus riches», annoncent les sites internet consacré au mouvement de protestation.

Les manifestants scandent «Anticapitaliste!», «Paris debout! Soulève-toi!» et «Convergence des luttes!» et portent des pancartes «L'hôpital déraille. Macron perd ses facultés», «l'État ruine le peuple», «La précarité est partout, luttes partout» et «Macron! la France te licencie».

​La manifestation quittera Montparnasse pour la place d'Italie.

Cette journée de grève interprofessionnelle a lieu partout en France. Elle regroupe notamment les cheminots de la SNCF, les fonctionnaires et les personnels soignants des Ehpad. Retraités et étudiants se sont joints au mouvement.

