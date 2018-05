«La fête à Macron» et «Stop Macron»: ce qui se passe à la manifestation nationale à Paris

Des milliers de manifestants se sont réunis dans l'après-midi du samedi 5 mai place de l'Opéra à Paris pour une «La Fête à Macron». Sputnik est présent à ce rassemblement, organisé à l'appel du député de La France insoumise François Ruffin.

Scandant à l'unanimité «Résistance» et faisant ainsi écho à Jean-Luc Mélenchon, également présent, les participants ont brandi les pancartes «Stop Macron», «Non au coup d'État social», ««Pour sortir des traités européens» et «La seule crainte — notre unité». «On est là, on est la France insoumise!», est-il d'ailleurs entendu.

Le Parti communiste français (PCF) s'est joint lui aussi au mouvement. Des rassemblements similaires ont été également organisés dans d'autres villes comme Toulouse, Lyon Bordeaux.

Comme l'a appris l'AFP d'une source policière, la capitale s'attendait à une forte mobilisation.

