«Paresseux» et «singes»: les propos d’un gendarme sur les Guyanais choquent l’Intérieur

Le ministère français de l’Intérieur a lancé vendredi une procédure disciplinaire contre un chef d’escadron de la gendarmerie mobile qui a comparé les Guyanais à des animaux après avoir passé trois mois en mission à Saint-Laurent-du-Maroni.

«Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, condamne fermement les propos inadmissibles et choquants tenus par un commandant d’escadron de gendarmerie mobile projeté en Guyane à l’occasion d’une réception organisée pour clôturer la mission de son unité. Une procédure disciplinaire est d’ores et déjà initiée pour sanctionner ce comportement fautif», lit-on dans le communiqué.

ℹ️Procédure disciplinaire contre un commandant d’escadron de @Gendarmerie mobile projeté en Guyane: @gerardcollomb rappelle son attachement au strict respect des règles déontologiques et à l’exigence d’exemplarité dont les forces de l'ordre doivent faire preuve pic.twitter.com/5qmib4bTWg — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 6 mai 2018

​Le 21 avril dernier, Cédric S., chef de l’escadron 25/1 du groupement de gendarmerie mobile de Maisons-Alfort (Val-de-Marne) a comparé les Guyanais à des «singes hurleurs lançant autant de jurons que de parpaings», à des «paresseux», à des «félins maladroits» et à des «petits caïmans trempant jour et nuit dans l’alcool et entourés de plantes euphorisantes» dans son discours prononcé à la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni. Il a en outre affirmé que la population de la Guyane était «spéciale» avant de la qualifier de «faune exceptionnelle».

Le texte du discours a par la suite été publié dans La Gazette du 25/1, un journal destiné aux gendarmes de l’escadron.

"Propos racistes" ou "humour déplacé"? Un chef d'escadron de gendarmerie mobile visé par une procédure disciplinaire pour un discours d'adieu controversé après 3 mois de mission en #Guyane (document @LCI) pic.twitter.com/bcuWasqiLe — Alain Acco (@Alain_Acco) 6 mai 2018

​Commentant ces propos jugés racistes par de nombreux internautes, le ministre Collomb a rappelé «son attachement au strict respect des règles déontologiques et à l’exigence d’exemplarité qui, en permanence, doivent encadrer l’action des forces de sécurité dans l’accomplissement de leurs missions».

Le racisme est un délit,on peut s’interroger sur la nature et le caractère de la justice française en colonie de Guyane.Pour un chef d’escadron de l’armée coloniale tenir ces propos sont des circonstances aggravantes.Un procès serait pédagogique pour eux et pour nous.A moins que! pic.twitter.com/dFikn1iHl1 — Armand ACHILLE (@ArmandACHILLE) 6 mai 2018

​La gendarmerie a, de son côté, considéré dimanche ces paroles d'«intolérables».