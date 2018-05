Vétéran à Macron: «Soyez très ferme avec ces gauchos qui ne veulent que foutre la merde»

En saluant les anciens combattants et les porte-drapeaux en ce 8 mai, le Président Macron a eu affaire à un ancien combattant apparemment irrité par les «gauchos» et qui tenait à donner un conseil au chef de l’État. Cet échange n’a pas échappé aux caméras.

«Si je peux me permettre, soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui ne veulent que foutre la merde», tel est le conseil qu’a donné un ancien combattant français à Emmanuel Macron lors de la cérémonie commémorant le 73e anniversaire de la Victoire sur l’Allemagne nazie.

Prononcée lors d’une poignée de main, cette phrase a fait sourire le Président de la République. Au bout de quelques secondes de silence, Emmanuel Macron tout en continuant à serrer la main du vétéran lui a tapé sur l’épaule et lui a répliqué: «Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi faire».

«Je ne commenterai pas ce que vous avez dit. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, mais il faut qu'il y ait un peu d'ordre», a encore ajouté Emmanuel Macron.

Avant de prendre congé, le Président a remercié l’ancien combattant pour sa présence et a dit: «En tout cas, on continue et on avance».