«Emmanuel 1er est couronné aujourd'hui»: le Web réagit au prix Charlemagne de Macron

A Aix-la-Chapelle, la chancelière Angela Merkel a fait l'éloge d'Emmanuel Macron, saluant ses efforts pour insuffler un nouvel élan au projet européen en dépit des divergences entre la France et l'Allemagne sur les questions commerciales. Selon elle, la coopération franco-allemande fonctionne «très bien» et le Président français mérite amplement le prix Charlemagne qu'il vient de recevoir, décerné pour services rendus à l'unification européenne. Or, tout le monde n'est pas d'accord avec elle. Or, tout le monde n'est pas d'accord avec elle et n'hésite pas à partager son avis sur les réseaux sociaux.

Plusieurs d'entre eux ont ironisé sur le «couronnement» symbolique du Président français dans la ville des anciens empereurs germaniques.

Suite au couronnement d'Emmanuel Ier à Rome, l'entente entre l'Empire de Macronie et l'État pontifical renaît.



Par le courage du nouvel empereur, les terres de Saint Pierre sont à nouveau libres, débarrassées des invasions de sarrasins. #PrixCharlemagne

Une autre allusion historique à Charles Quint a été faite:

L'unité Européenne de #Macron c'est l'uniformité administrative federale démystifiée alias le Machin. La vraie amitié des Peuples vient de la cooperation sur des projets communs concrets. C'est pas le #prixcharlemagne qui l'attend, c'est la retraite de Charles Quint.

D'autres n'ont pas mâché leurs mots et se sont montrés très sceptiques:

💥‼️ Macron reçoit le prix charlemagne pour son implication dans l’idéologie mortifère de l’UE‼️💥

Charlemagne a fait ouvrir des écoles jusque dans les campagnes… lui les fait fermer.



pic.twitter.com/BpF9zjCZiv — PinkM ✨ (@_Pink_M69) 10 мая 2018 г.

ils se sont trompés, c est pas le #PrixCharlemagne qu'il fallait donner à Macron mais le Prix Louis XIV pic.twitter.com/U3pL9rhXnG — Anne Lyvia 🕊 (@surlefildelactu) 10 мая 2018 г.

Florian Philippot n'a pas non plus manqué l'occasion de le critiquer:

Ce concept de «souveraineté européenne», obsessionnel chez Macron, est d'une extraordinaire perversité et dangerosité. Son sens, c'est la destruction de la souveraineté nationale, donc de la démocratie.

D'autres lui ont rappelé ses réformes controversées:

« Le #PrixCharlemagne remis à #Macron se révèle être un encouragement et un pari sur l’avenir »,, « la plus précieuse contribution à l’entente en Europe »

L'#Europe? Quelle Europe?

L'#Europe? Quelle Europe?

Celle de l'austérité de la misère qui s'accroît ou celle qui refoule honteusement des #Réfugiés?

et les relations peu faciles avec l'Allemagne:

#PrixCharlemagne Quelle farce de voir #Macron et #Merkel s'auto-décorer: c'est du Brejnev. Il cite le premier récipiendaire du prix: Richard Coudenhove-Kalergi. Il parle de "Souveraineté européenne". "Ne soyons pas faibles", tacle "ceux qui divisent", puis louange ses réformes

Certains ont toutefois su apprécier ce moment:

#AixLaChapelle #PrixCharlemagne #EmmanuelMacron C'est la première fois que dans le regard d'Angela Merkel je lis du respect et de l'admiration pour un président français.

et ont fait l'éloge de son discours:

On notera qu' E.Macron a prononcé son discours #PrixCharlemagne sans le lire. Il jetait juste un œil à quelques articulations du texte. Caractéristique d'un orateur pénétré des idées qu'il partage et qui a dû fortement contribuer à son élaboration, voire à l'écrire. Qui sait?

Des militants antinucléaires n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement.

Toujours est-il que Berlin et Paris peinent à avancer sur plusieurs questions, y compris celles considérées comme les plus urgentes et les plus faciles à finaliser comme l'Union bancaire et la réforme du Mécanisme européen de stabilité (MES), dont la mission est d'aider les pays de la zone euro en grande difficulté. Emmanuel Macron souhaite aussi la mise en place d'une capacité budgétaire pour la zone euro, une idée qui fait peur en Allemagne.

C'est l'histoire d'un couple franco-allemand sur un balcon 🇫🇷🇩🇪

Dans ce contexte, l'Elysée préfère mettre en exergue les dossiers ayant progressé ces derniers mois: les travailleurs détachés, l'harmonisation fiscale, le financement de la défense et la plus grande maîtrise des flux migratoires.

D'ailleurs, Emmanuel Macron a exhorté l'Allemagne à être «à la hauteur» des réformes en Europe rendues plus nécessaires que jamais par l'abandon croissant du multilatéralisme par Donald Trump.