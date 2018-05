Les témoignages glaçants de l’attaque au couteau à Paris (vidéo)

Interrogés par Sputnik, les témoins oculaires racontent ce qu'ils ont vu le soir du samedi 12 mai, lorsqu'un homme muni d'un couteau a attaqué des passants dans le quartier de l'Opéra, dans le 2e arrondissement de Paris

Gloria était en terrasse lorsqu'elle a entendu des tirs. Elle avoue avoir initialement pensé à un règlement de comptes.

«On buvait un verre avec des copines. On a entendu "boum boum". J'ai pensé à des coups de flingue. Moi, personnellement, je me suis avancée et j'ai vu un mec allongé par terre. Après, on nous a vite fait rentrer dans le bar. Les gens du bar nous ont fait rentrer. La police est arrivée rapidement», explique-t-elle.

Par ailleurs, selon Gloria, il n'y a pas eu de mouvement de panique car tout s'est passé très rapidement.

De son côté, Milan qui rentrait chez lui au moment où l'attaque s'est produite, il a vu la victime. Selon lui, il s'agissait d'une femme aux cheveux gris qui devait avoir environ une soixantaine d'années.

«Je rentrais chez moi. Je n'ai pas vu la personne mais j'ai vu les gens s'agiter. Je me demandais ce qui se passait. On m'a dit qu'une femme s'était fait poignarder. Du coup, je suis allé voir cette femme, j'ai vu que les gens s'occupaient bien d'elle, ils ont apporté des bandages pour compresser les plaies. Elle était blessée, il y avait du sang par terre, elle a été poignardée au moins à la jambe et au cou. Quand je suis arrivé, elle avait des yeux ouverts, elle parlait, elle était consciente. Quand je suis allé voir, il y avait un policier qui arrivait en même temps en courant qui m'a demandé où était la victime. Il m'a dit que c'était la police qui avait tiré et qu'ils avaient réussi à maîtriser l'homme», a-t-il expliqué sous un coup d'émotion.

Milan a précisé que le drame s'était produit vers 20h45 et entre la personne au sol et l'arrivée de police il y a eu environ cinq minutes. Il a souligné qu'il y avait beaucoup de voitures de pompiers et que la police était rapidement arrivée sur les lieux et avait investi la rue.

Un autre couple a affirmé à Sputnik qu'ils étaient en train de dîner dans un restaurant japonais voisin lorsque l'attaque est survenue.

«On était tous les deux en train de dîner dans un restaurant japonais. On était côté rue, face à la rue. Il y avait une vitre devant nous et puis à un moment, on était en train de manger et il y avait des gens qui faisaient la queue pour rentrer dans le restaurant. Et d'un coup on a entendu un grand bruit, tout le monde a crié. On s'est mis sous les tables, on ne savait pas ce qui se passait. Et mon ami a vu une personne passer avec un couteau», a commenté une femme.

L'homme qui l'accompagnait était assis face à la fenêtre et avait remarqué un homme avec du sang sur le visage qui semblait tenir un couteau.

«Il avait du sang sur la figure. Il est passé très rapidement en poussant les gens. Visiblement il avait un couteau. Il était petit et brun mais je ne peux pas dire plus», a-t-il précisé.

Selon eux, dans le restaurant il y a eu quand même une vague de panique car les gens ne savaient pas exactement ce qui allait se passer et craignaient la répétition des attentats qui ont déjà maintes fois frappés la France au cours des dernières années.

«On a quand même réussi à garder notre calme, on savait qu'on était en sécurité dans le restaurant», a conclu la femme.

Un homme a attaqué plusieurs personnes avec un couteau samedi soir dans le quartier de l'Opéra, dans le 2e arrondissement de Paris. Les attaques se sont concentrées près de la station de métro Quatre Septembre, entre la rue Monsigny et la rue de Choiseul.Selon le dernier bilan de la préfecture de police, une personne a été tuée, quatre autres blessées dont deux grièvement. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre.

Le groupe terroriste Daech* a revendiqué l'attaque, ont signalé les médias locaux, se référant à l'organe de propagande de l'organisation terroriste. Ainsi, l'attentat a été perpétré par un «soldat du califat», a précisé la chaîne LCI.

*Organisation terroriste interdite en Russie