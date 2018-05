Les douaniers français saisissent 1,7 kg de cocaïne dans le ventre d’un passager d’un bus

Le comportement suspect du passager d'un bus qui reliait Orly à Amsterdam a attiré l'attention des douaniers de la brigade de Nogent-sur-Oise (Oise), communique Le Parisien.

Et pour cause: l'homme, un originaire du Suriname, transportait dans son ventre 1,7 kg de cocaïne contenu dans une centaine d'ovules qu'il avait ingérées et représentant une valeur d'environ 70.000 euros.

Ce Surinamien vivant au Pays-Bas avait tenté délibérément de brouiller les pistes. Après un séjour au Suriname , il a préféré ne pas rentrer à Amsterdam par un vol direct et prendre un avion depuis la Guyane à destination de la France. Arrivé à Orly, il a pris un car pour Amsterdam.

Ses raisons tenaient au fait que le vol direct entre le Suriname et Amsterdam est très sensible car il est particulièrement ciblé par les autorités néerlandaises.

Toutes ces précautions ne l'ont pas empêché d'être interpellé lors d'un contrôle de routine dans la Somme. L'homme devrait à présent être jugé rapidement par le tribunal correctionnel d'Amiens.