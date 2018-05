90.000 vs 280.000: le nombre de la discorde des participants à la «marée populaire»

Entre heurts, artifices et vitres brisées, la mobilisation nommée «marée populaire» contre la ligne du gouvernement d'Emmanuel Macron a réuni samedi un grand nombre de personnes partout dans le pays. Or, les chiffres varient entre quelque 93.000 et 280.000 participants, selon les estimations du ministère de l'Intérieur et des organisateurs.

La mobilisation populaire tenue samedi dans de multiples villes françaises à l'appel de Jean-Luc Mélenchon a rencontré le désintérêt du gouvernement. Tandis que La France insoumise s'est félicitée des succès auxquels la manifestation pousserait l'État, son dirigeant n'a pas pu éviter de constater que le nombre de personnes réunies avait été «minoré» par les médias, bien qu'ils n'aient pas «passé une minute sur le terrain».

Phase 2 de la team #Macron dans le parti médiatique engagée: minorer les chiffres, comparer une manif nationale à une manif parmi 100 autres le même jour, etc. Aucun de ces journalistes de plateau n'a passé une minute sur le terrain. Bien sûr. #MareePopulaire — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 26 мая 2018 г.

En France, la «marée populaire» organisée par plusieurs associations, syndicats et partis politiques pour dénoncer la politique du Président de la République, a réuni entre 250.000 et 280.000 participants, selon les estimations de la CGT et Attac. Cependant, le ministère de l'Intérieur évoque 93.315 manifestants.

Dans la capitale, la mobilisation a rassemblé 31.700 personnes, a affirmé le cabinet Occurrence pour un collectif de médias.

Énorme succès de la #MareePopulaire 280.000 personnes dans 190 manifestations dont 80.000 à Paris. Bravo à tous! — PCF (@PCF) 26 мая 2018 г.

Le Premier ministre a de son côté pointé dans le JDD le «petit coefficient de marée» de la manifestation du 26 mai, mais néanmoins reconnu que la séquence de grèves «de cette ampleur» qui se tiennent depuis le 3 avril à la SNCF «a forcément des effets sur l'entreprise et ceux qui la dirigent».

Le mouvement «marée populaire» contre la politique du Président Macron et de son gouvernement a eu lieu ce samedi dans de nombreuses villes à travers le pays, dont Paris, Lilles, Marseille, Toulouse et Poitiers. Au cours de la manifestation qui a débuté à la gare de l'Est et s'est dirigé vers la place de la Bastille, des manifestants ont eu recours à des artifices qu'ils ont jetés contre les forces de l'ordre. Les slogans disaient «Macron méprise la République» ou encore «Nous sommes invincibles». Sept policiers ont été légèrement blessés, selon un communiqué de la Préfecture de police de Paris.