Pourquoi les policiers font-ils de plus en plus usage de leur arme?

14 personnes tuées par des policiers entre mi-2017 et mi-2018, mais aussi +54% d’usage d’armes à feu par les forces de l’ordre en 2017. Les policiers, encouragés par de récentes lois sur le port ou l’emploi de leurs armes, ont-ils la gâchette plus facile ou sont-ils confrontés à de plus en plus de violence? Éléments de réponse.