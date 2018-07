«Toute la France est avec» Redoine Faïd? La Toile s’enflamme

Alors que 3.000 policiers et gendarmes traquent Redoine Faïd, ce récidiviste évadé de prison par hélicoptère, la Toile donne son évaluation des faits. Après que la comédienne Béatrice Dalle a salué son acte, de nombreux internautes ont rappelé qu’il s’agissait d’un criminel notamment condamné pour meurtre et pas d’un héros de roman policier.

À peine avaient-ils repris leurs esprits après la nouvelle de l’évasion par hélicoptère de l’un des «criminels les plus surveillés du pays» que les Français ont subi un autre choc: sur son compte Instagram, la comédienne Béatrice Dalle a laissé un message d’encouragement au braqueur qui a à maintes fois transgressé la loi.

«Que Dieu te protège BRAVO REDOINE FAÏD toute la France est avec toi enfin moi en tout cas c’est sûr… au revoir la pénitentiaire au revoir… bordel je vais danser le MIA pendant des heures pour fêter ça», disait son message. Est-ce la prise de conscience de son message et une vague de réactions virulentes de la société qui a poussé le lendemain l’actrice à supprimer le message et à expliquer que son message «a été mal interprété»? Peu importe, les réactions ne cessent de se multiplier.

«Pas un héros»!

«Pensées et soutien à la famille, à l'enfant, au mari et parents d' #AurélieFouquet qui,elle, se battait pour défendre la justice. Elle, elle était une héroïne! Pas #RedoineFaid, comme entendu de ci de là #Dalle (et tant d'autres) Lui est juste un lâche qui fuit!», s’indigne sur Twitter l’internaute se présentant comme Mathilde . Et cette dernière n’est pas la seule à manifester sa rage après que des mots d’encouragement ont résonné à l’encontre du récidiviste évadé de prison.

«NON Béatrice, "Toute la France" n'est certainement pas avec l'immonde #RedoineFaid… "Toute la France" est avec Aurélie Fouquet, 26 ans, criblée de balles le 20 mai 2010. "Toute la France" est avec les parents d'Aurélie, effondrés depuis hier», a twitté le journaliste Alexis Thiebaut.

«Cette dalle n’est pas un décor en carton-pâte. La mort de cette jeune policière n’était pas un film. Honte que #beatricedalle cette rebelle de pacotille vienne faire son cinéma à La Rochelle bientôt. #RedoineFaid n’est pas un héros. C’est un salaud», a écrit Olivier Falroni, député de La Rochelle-Ré.

Le président du Front des Patriotes Républicains, Ludovic Lemoues, a également réagi:

Aurélie Fouquet avait 26 ans et un bébé de 19 mois quand elle a été assassinée de plusieurs balles par #RedoineFaïd et ses complices! Ce type est un meurtrier, pas un héros comme voudrait le présenter une certaine presse! Arrêtons de glorifier les voyous et d’oublier les victimes pic.twitter.com/iCygQXNilS — Ludovic Lemoues (@Lem_ludo) 2 juillet 2018

​«Chéri des médias»

Oui, cette évasion a été en outre l’occasion pour d’autres de rappeler qu’en 2010 Redoine Faïd a publié un livre et a été invité par plusieurs médias pour raconter sa vie de braqueur repenti.

#RedoineFaïd: "maître conférencier du banditisme" et chéri des médias!

Et le voilà qui tourne de plateau en studio,

s’invite dans les rédactions,

pose pour les photographes. — Christian Dubois (@cristianu7) 3 juillet 2018

Au lieu de nous vanter la rocambolesque évasion de #RedoineFaid les #médias feraient bien de battre leur coulpe et s'excuser d'avoir reçu ce triste individu il y a quelques années sur leurs plateaux télévisés en héros repenti,avec les honneurs et sans se poser la moindre question — claude arnaud (@claudarnaud) 3 juillet 2018

​C’est toujours en 2010 qu’un braquage orchestré par Redoine Faïd a coûté la vie à Aurélie Fouquet…

Le fait que l’un des criminels les plus surveillés est parvenu à s’évader pour la seconde fois la prison, a également eu son écho sur la Toile.

Après l'évasion en hélicoptère de Rédoine Faïd, le gouvernement enquête sur d'éventuelles défaillances. (Par @PlacideActu) pic.twitter.com/JLjUmqk0cm — Ornikkar ™ (@ornikkar) 3 juillet 2018

🗣 Ce "pauvre" gouvernement n'est même pas fichu de surveiller correctement #RedoineFaid alors je n'ose penser aux 450 fichés S qui vont être libérés prochainement…😱!

Oui on peut avoir très peur! pic.twitter.com/QAHcco92bt — fraggle⛪️🐝 (@reglyys) 2 juillet 2018

​Pour rappel, Redoine Faïd, a été condamné à 18 ans de prison en mars 2016. En avril 2018, sa peine a été portée en appel à 25 ans. Dimanche, trois complices lourdement armés l’ont extrait du parloir de la prison avant de l’évacuer par hélicoptère. Comme le précise la presse française 3.000 policiers et gendarmes traquent Redoine Faïd, plus de 48 heures après sa «spectaculaire évasion».