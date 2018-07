«La loi de la jungle»: agressions sexuelles de Françaises, revers du triomphe des Bleus

Plusieurs dizaines de femmes françaises confient, sur Twitter, avoir subi des agressions sexuelles lors des fêtes organisées à l'occasion de la victoire des Bleus de la Coupe du Monde.

Des frotteurs et des baisers forcés, ainsi que des attouchements et des mains baladeuses, des femmes qui disent avoir été exposées à ce type d'agressions sexuelles lors des célébrations de la victoire des Bleus en France, inondent Twitter de leur indignation. Voici le revers de l'événement marquant pour la nation française, son «goût amer» selon des internautes.

Quand tu découvres l'envers du décor de la Victoire des Bleus… Certains comportements donnent la GERBE! Vous êtes a vomir certains #MeTooFoot @equipedefrance @laprovence

La Victoire est faite. Il est temps de parler des choses sérieuses! — Chiara (@MateusClaire) 17 juillet 2018

Le hashtag #MeTooFoot est devenu un mot-clé pour ces nombreux récits de Françaises pour qui la fête de la victoire tant attendue s'est mélangée à l'amertume après ce qu'elles ont dû subir dans la foule célébrant le triomphe national.

Quand la police est débordée, c'est la loi de la jungle qui règne. Elle est belle la France de demain! — Michel Le réseau_teur (@Le_reseau_teur) 17 juillet 2018

Un gars en a profité pour me mettre une main au cul et bah il a pu goûter le coup de poing d'une ancienne boxeuse — Wilhelmina Slater (@LawDealer) 15 juillet 2018

​Certains utilisateurs de Twitter ont apporté leur soutien aux femmes qui ont mis en ligne leurs témoignages.

J'ai tellement honte des hommes… — Vincent Chambaud (@VChambaud) 18 июля 2018 г.

Tous les agresseurs de femmes sont des hommes,donc c’est à nous les hommes de nous remettre en question sur nos comportements et de mettre en garde nos fils,nos frères et nos amis sur ces comportements inacceptables envers les femmes #MeTooFoot — Lark6413 (@lark6413) 17 июля 2018 г.

Je ne maîtrise plus le flot de mes mentions mais je vois beaucoup de femmes qui témoignent encore. Je vous propose un #MeTooFoot pour essayer de rassembler un peu tout ça, si vous le souhaitez et essayer de créer une visibilité aux agressions qui ont eux lieu hier. — Kateya (@KateyaV) 16 июля 2018 г.

C’est dernier temps, j’ai l’impression que la France est devenue un pays de pointeur vu le nbrs d’affaires de viol et agressions sexuel… — Souly_Boss (@BossSouly) 18 июля 2018 г.

Tout s'est bien passé, agressions sexuelles, agressions de policiers, pillages, au moins quatre morts, un enfant dont le pronostic vital est engagé, voitures brûlées. navrant. — Chevalier Martial (@ChevalierMartia) 18 июля 2018 г.

La Coupe du Monde, la foule dans la rue, la joie c’est cool mais quand je vois toutes les dégradations et agressions sexuelles ce soir là je me dis que la France elle était pas si belle que ça 🤔 Ça m’a terni finalement ce souvenir de victoire, comme un arrière goût amer. — A Little Daisy (@ALittleDaisy_) 18 июля 2018 г.

La célébration de la victoire des Bleus à Marseille a été marquée par plusieurs incidents, surtout près du Vieux-Port et de la fan-zone. Nombreux ont été ceux à constater que plusieurs manifestations de violences, en particulier des jets de projectiles, ont contrarié l'atmosphère de liesse.

Deux agents des forces de l'ordre ont été blessés et une dizaine de personnes ont été interpellées. Au total, le ministère de l'Intérieur a fait état de 292 gardes à vue partout dans l'Hexagone, dont 90 dans la capitale. Plus de 800 voitures ont été brûlées, 45 policiers et gendarmes ont été blessés, selon la préfecture de police de Paris.

La fête était encadrée par des forces de sécurité en nombre: précisément, par plus de 63.500 policiers et 46.500 gendarmes en service, y compris 4.000 à Paris. 44.000 pompiers se sont joints à eux. Il est à noter que la police n'a réalisé aucune interpellation en lien avec la menace terroriste, particulièrement redoutée dans plus de 200 fan-zones.