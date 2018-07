Affaire Benalla: les victimes présumées demandent d’être entendues

© AFP 2018 Martin BUREAU Un nouveau Watergate? Mélenchon se prononce sur l’affaire Benalla

L'homme et la femme qu'on voit être agressés dans les vidéos des violences commises le 1er mai à Paris par le collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla , ont fait savoir aux enquêteurs qu'ils voulaient s'exprimer, relate la presse française.

Le Monde a mis en ligne le 18 juillet au soir une vidéo filmée le 1er mai à Paris, où un homme, identifié comme Alexandre Benalla, coiffé d'un casque à visière des forces de l'ordre, s'en prend à un jeune homme à terre.

Le 20 juillet, une autre vidéo a été postée sur les réseaux sociaux, où on peut voir Alexandre Benalla agresser une femme, en marge de la manifestation du 1er mai, place de la Contrescarpe, à Paris.

Suite à ce scandale, Alexandre Benalla a été placé en garde à vue le 20 juillet. Samedi matin, son domicile, dans les Hauts-de-Seine, a été perquisitionné.

© AFP 2018 Thomas SAMSON Alexandre Benalla devait se marier ce samedi 21 juillet, la cérémonie a été annulée

En outre, trois policiers ont été suspendus pour avoir transmis des images de vidéo-surveillance à Alexandre Benalla, filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai, et placés en garde à vue le 21 juillet au matin pour «détournement d'images issues d'un système de vidéo-protection» et «violation du secret professionnel».

Les trois hauts gradés mis en cause appartiennent à la Direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) de la préfecture de police de Paris. Il s'agit du chef d'état-major adjoint, d'un commissaire présent au moment des faits, place de la Contrescarpe à Paris, et du commandant en charge des relations entre la préfecture de police et l'Élysée, ont signalé plusieurs sources proches du dossier. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a «condamné lourdement» les agissements de ces trois fonctionnaires.

Il est à noter que Gérard Collomb sera auditionné le 23 juillet à 10h00 dans le cadre de l'affaire Benalla par la commission des lois de l'Assemblée nationale dotée des pouvoirs d'enquête, a annoncé sa présidente Yaël Braun-Pivet (LREM).