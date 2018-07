Les images de l’incendie meurtrier dans un immeuble à Aubervilliers

Une mère et ses trois enfants sont morts ce jeudi 26 juillet et neuf personnes (six habitants et trois pompiers) ont été blessées dans l'incendie d'une tour HLM de 18 étages à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis.

INCENDIE: 4 morts, dont 3 enfants et 9 blessés dans l'incendie d'un immeuble à #Aubervilliers (pompiers). pic.twitter.com/SGYzpf9n5t — Infos Françaises (@InfosFrancaises) 26 июля 2018 г.​

«On déplore quatre victimes, une maman et ses trois enfants», a déclaré le préfet Pierre-André Durand. «Le feu a été violent. Les pompiers ont terminé le travail à 22H11», a-t-il souligné.

Pensée et soutien aux habitants et à tous les soldats du feu des @PompiersParis mobilisés pour lutter contre cet impressionnant incendie dans le 93 à Aubervilliers pic.twitter.com/mm3WHtJ2PF — seb noisophonic (@noisophonic) 26 июля 2018 г.​

Dans cette commune populaire de proche banlieue parisienne, le feu est parti dans l'après-midi du 17e étage de la tour et s'est propagé au 18e et dernier étage, ainsi qu'aux étages inférieurs. Une épaisse fumée noire était visible de loin.

#incendie 🔥: Important feu en cours dans une tour d'habitations à #Aubervilliers (93). Plus de cent pompiers engagés, plusieurs blessés. pic.twitter.com/Hq5ifVwdtM — Lang Dominique (@puce57500) 26 июля 2018 г.​

D'après plusieurs témoins interrogés par l'AFP, la femme retrouvée morte était enceinte.

L'incendie, dont la cause reste indéterminée, a nécessité l'intervention d'une trentaine de véhicules et d'une centaine de sapeurs-pompiers. Leur travail a été compliqué par les températures caniculaires qui régnaient en Île-de-France jeudi.