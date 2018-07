«La prison lui ferait du bien!»: le Net s'enflamme contre l'agresseur d'une Parisienne

Déjà partagée plus de 2.000 fois sur Facebook , cette vidéo de la caméra de surveillance d'un café parisien ne cesse de recevoir des commentaires d'internautes indignés par le comportement d'un inconnu qui s'est permis de frapper au visage une jeune femme qui ne pouvait tolérer ses insultes.

Dans une publication sur Facebook, la victime de 22 ans, appelée Marie, explique que l'agression a eu lieu mardi 24 juillet alors qu'elle rentrait chez elle dans le XIXe arrondissement. Sur le boulevard de la Villette, elle a croisé un homme qui lui a adressé des gestes et des mots «de manière humiliante et provocante».

Selon elle, ce n'était pas le premier passant qui se comportait de cette manière ce jour-là, en outre elle était fatiguée, c'est pourquoi elle a lâché un «ta gueule» et a continué son chemin. «Je ne tolère pas ce genre de comportement. Je ne peux pas me taire et nous ne devons plus nous taire», explique-t-elle dans la même publication.

© AFP 2018 John Thys #BalanceTonPorc: hausse de «20 à 30%» des affaires de harcèlement sexuel à Paris

L'homme n'a pas apprécié la réponse de Marie. Après avoir lancé contre elle un cendrier qu'il avait saisi sur une table du café, il l'a suivie pour la frapper violement au visage. Révoltés, les clients du café n'ont toutefois pas osé maîtriser l'agresseur. En état de choc, Marie est rentrée chez elle. Une fois qu'elle a réalisé ce qui lui était arrivé, elle a décidé de porter plainte et est retournée sur les lieux pour trouver des témoins.

«Le harcèlement c'est au quotidien. Ces hommes qui se croient tout permis dans la rue, qui se permettent de nous humilier et qui ne supportent pas qu'on s'en offusque, c'est inadmissible. Il est temps que ce genre de comportement CESSE», estime la victime.

Dans leurs grandes majorités, les internautes ont qualifié le comportement de l'homme d'inadmissible.

Et ça doit se prétendre être un mec! Pauvre con! La prison lui ferait du bien!

Paris: une jeune femme agressée après avoir répondu à son harceleur https://t.co/24dP7hqZcC — Paul Giacobetti (@PaulGiacobetti) 28 июля 2018 г.

J’enrage de voir cette vidéo et ce qu’a subi cette jeune femme qui ne demandait rien d’autre qu’on la laisse tranquille. Un homme? Tu parles. Une brute oui! Frappée au visage en plein Paris pour avoir répondu à son harceleur https://t.co/XiGCVTezQ0 — Cheveche Reveche (@ChevecheReveche) 28 июля 2018 г.

D'autres croient que l'agression témoigne d'un malaise au sein de la société français et doit être considérée dans un plus large contexte.

Une femme frappée en plein #Paris…une scène scandaleuse mais sans doute ⁦@MarleneSchiappa⁩ restera-t-elle silencieuse comme avec #Benalla qui a frappé une femme…Elle nous expliquera que les droits des #femmes sont différents selon les quartiers.. https://t.co/0QZ7LMrMO4 — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 28 июля 2018 г.

Certains voyous pensent que la rue leur appartient 😤 et qu’ils peuvent siffler, faire des allusions obscènes, cracher, t’insulter te frapper…. cette société devient insupportable! Mais…. #ToutVaBien

https://t.co/vhYcSqU8fx — Mally (@MallyFicheL) 28 июля 2018 г.

Enfin, il y a ceux qui n'ont pas apprécié le comportement des clients du café, jugeant qu'au lieu de regarder la scène ils auraient mieux fait de protéger la jeune femme.