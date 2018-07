Avec l’affaire Benalla, l’impopularité de Macron bat des records

«Jamais la popularité d'Emmanuel Macron n'a été aussi basse depuis le début de son mandat». Selon le sondage de l'agence Ifop* réalisé pour le Journal du Dimanche, la cote de popularité du Président français a reculé d'un point en juillet, à 39% de satisfaits.

«Avec seulement 39% de personnes interrogées se disant "satisfaites" de son action en tant que Président, il perd un point par rapport au mois précédent. Il bat ainsi ses scores les plus bas, mesurés à 40% en juin dernier et en août 2017», indique le JDD.

🚨 Suite à l'#AffaireBenallaMacron: Emmanuel #Macron est au plus bas. Le chef de l'État poursuit sa chute et bat son record d'impopularité.

61 % de mécontents (baromètre Ifop/JDD) pic.twitter.com/bWhE07OSEc — ADN LR 100% Droite (@ADNSarkozy) 29 июля 2018 г.​

Selon le journal, ces chiffres laissent supposer que l'affaire Benalla a joué un rôle négatif:

«Notre sondage a été réalisé en deux temps. Une première vague d'enquête a été effectuée les 18 et 19 juillet, alors que l'article du Monde révélant l'affaire a été publié le 18 juillet. Il gagnait alors 1 point de popularité par rapport à juin, à 41%. L'effet Coupe du monde a été limité. Dans la seconde vague, opérée entre le 25 et le 27 juillet, une semaine après l'éclatement de la polémique, il perd alors 4 points, à 37% de satisfaits! L'impact est donc bien là, même si, une fois les deux vagues reconstituées, le chef de l'État est mesuré à 39%».

Popularité agrégée (07/18): #Macron face à l'impopularité.

— Effet coupe du monde absorbé par affaire #Benalla

— Surtout impact du manque de résultats économiques (+ choc ficscal pour class. moyennes + croissance atone + abandon objectif baisse des Dep. Publiques)@marclandre pic.twitter.com/DjaH0yZS16 — Bruno JEROME (@BrunoJerome_Z) 29 июля 2018 г.​

Néanmoins, il ne s'agit pas des pires chiffres de la cote de popularité chez les Présidents français. Ainsi, au même moment durant leur quinquennat, les côtes de popularité de Nicolas Sarkozy et de François Hollande étaient encore plus basses: 38% pour le premier, et 27% pour le second.

*L'enquête a été réalisée les 18 et 19 juillet puis les 25, 26 et 27 juillet auprès d'un échantillon représentatif de 1.981 personnes.