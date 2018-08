Le Monde: trois pistolets non déclarés découverts dans les locaux d'En Marche

Le Monde a rendu publiques de nouvelles révélations sur l' affaire Benalla issues de l'enquête judiciaire ouverte le 22 juillet. Selon le quotidien, l'arme portée le 1er mai par son comparse Vincent Crase , un Glock 17, n'était pas à son nom et appartenait à La République en Marche

Une perquisition réalisée dans les locaux du parti a permis de découvrir deux autres pistolets, soit au total trois armes non déclarées, relate Le Monde.

© REUTERS / Philippe Wojazer Une nouvelle vidéo d'Alexandre Benalla traînant un manifestant mise en ligne

L'ex-chargé de mission de l'Elysée avait initialement nié avoir porté une arme lors de la manifestation du 1er mai. Alors qu'il n'est titulaire d'aucune autorisation de port d'armes, M.Crase détient également chez lui un fusil sans permis, indiquent les médias.

Plus tôt dans la journée, la banque d'images Alamy a publié une photo montrant Alexandre Benalla et Vincent Crase lors des interpellations le 1er mai au Jardin des Plantes. Sur l'image on peut voir un jeune homme le bras tordu, tandis que deux autres personnes se trouvent derrière lui pour l'immobiliser et une troisième se trouve à proximité. Il est possible d'y reconnaître Vincent Crase, qui porte une matraque télescopique à la main.